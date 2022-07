La vez que Elvis Presley cantó con mariachi “Guadalajara” en español

Este miércoles 13 de julio se conmemora el ‘Día Internacional del Rock’, y en dicha celebración no podría faltar en recordar a Elvis Presley, considerado como el ‘Rey del Rock’.

Sin embargo, muy pocas personas saben que Elvis era un melómano, un amante de la música, que prestó su extraordinaria voz a ritmos insospechados como el mariachi mexicano.

Uno de los grandes momentos en la carrera artística de ‘El Rey del Rock’ quedó inmortalizado cuando interpretó el tema de ‘Guadalajara’ en el filme “Diversión en Acapulco”, dirigida por el cineasta estadounidense Richard Thorpe en 1963.

La trama trata de la vida ‘Mickey Windger’, un trapecista que tiene temor a las alturas a causa de un accidente, por lo que mejor prefiere trabajar como cantante en un hotel de Acapulco.

En la interpretación, Elvis Presley aparece usando un sombrero de charro, cantando y bailando junto a un mariachi.

Fue de esa forma como el “Rey del Rock” rindió homenaje a la música y cultura mexicana, y en especial a la Perla de Occidente.

“Prefiero besar a tres mujeres negras que a una mexicana”.

Elvis Presley actuando en la película 'Diversión en Acapulco'

El columnista Federico de León fue quien escribió que el artista le dijo en una entrevista que prefería besar o casarse con tres mujeres negras antes que con una mexicana.

De acuerdo con el periodista Alberto Nájar, corría el año de 1957 cuando se difundió este rumor.

El escritor Parménides García Saldaña menciona el incidente sin dar mayores detalles en su narrativa El rey criollo.

Aunque el Rey del Rock dijo que jamás había dicho algo así de las mexicanas a través de un comunicado de prensa que hizo público, durante algún tiempo México dejó de querer a Elvis Presley y se vetó tanto su música como las películas que protagonizó.

Esto sumó al desprestigio de Elvis Presley, que se asociaba como líder de conductas ilícitas, ya que había algo en ese franco coqueteo y movimiento de cadera que inquietaba a la sociedad mexicana más conservadora.

El escándalo no se hizo esperar y en ese contexto llegó a México en mayo de 1959 su película King Creole, cuyo estreno en la Ciudad de México al Cine Las Americas, acudieron rebeldes sin causa que entraron sin pagar y generaron tales disturbios que sobrevino otro escándalo.

El asunto llegó a tal grado que las autoridades vetaron la difusión de las películas de Elvis y le negaron la entrada al país cuando solicitó la visa para filmar la cinta “Diversión en Acapulco”.

Incluso, se habla de que se llegaron a quemar discos y que las cadenas de radio decidieron no reproducir nada relacionado con Elvis Presley.

Sin embargo, no hay nada que el tiempo no cure y se levantó el veto sin que fuera un hecho contundente. Y el aprecio de Elvis Presley por México fue borrando poco a poco esta fase tan accidentada que, por fortuna, no manchó su talento ni su legado en nuestro país.

