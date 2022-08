Regreso a clases: ¿Cuánto necesito y cómo puedo ahorrar al comprar útiles escolares?

El bolsillo de siete de cada 10 familias no está preparado para los gastos del regreso a clases y, a dos semanas de que arranque el nuevo ciclo escolar, los papás no conocen la lista de útiles y uniformes escolares que deben comprar.

La coach en Finanzas, Sandra Huerta, explicó que este año será particularmente difícil para 70% de los hogares con hijos en preescolar, primaria y secundaria; debido a que carecen de ahorros e ingresos suficientes para costear dichos artículos.

Explicó que este año la inflación y la pérdida de ingresos que dejó la crisis la pandemia de Covid-19, reducirán hasta 30% la capacidad de compra de los hogares para hacer frente a los gastos del regreso a clases.

“No estamos hablando solo de que las familias carecen de ahorros para comprar útiles, sino que además la inflación restó entre 20% y 25% de sus ingresos mensuales; y esto se convierte en un verdadera dificultad.

“Otros años se decía que los hogares de menores ingresos eran los más afectados, pero en esta ocasión las familias de ingresos medios se suman a la lista de personas que enfrentarán dificultades; incluso habrá padres que pidan prestado o paguen con tarjeta, para no descuidar otros gastos del hogar”, comentó Sandra Huerta.

Planea y administra

La coach en Finanzas señaló que, para no ser parte de las estadísticas mencionadas, lo mejor es consultar la lista de útiles sugerida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) o, bien, revisarla directamente con la escuela, si el plantel es privado.

Después, abundó, los papás o tutores deben visitar dos o tres tiendas o portales de Internet: papelerías, centros comerciales o tiendas especializadas, para comparar precios, calidad y descuentos u ofertas existentes.

También, apuntó la especialista, pueden consultar el micrositio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ¿Quién es Quién en los Precios; donde se reportan el precio mínimo, máximo y promedio de los artículos del regreso a clases: útiles, uniformes, zapatos y tenis.

“Entras al sitio, eliges la ciudad donde te ubicas, el municipio o alcaldía y abres la pestaña que dice Artículos Escolares; de esta forma sabrás cuánto necesitas para surtir la lista y comprar los uniformes, cuánto puedes pagar con tu quincena y cuánto te hace falta.

“Si no te alcanza o sólo tienes para comprar una parte, puedes recurrir a las becas que entregan algunos gobiernos; también hay mercados o tianguis que organizan las alcaldías o municipios, donde los precios pueden ser 10% o 15% más baratos.

“De último están las tarjetas de crédito, siempre y cuando no rebase tu capacidad de compra, no requiera más de 30% del ingreso mensual y, el periodo de pago no rebase más de seis meses”. Pero lo más importante es hacer un presupuesto y comparar precios y calidad, con eso ahorras hasta 30%”, recomendó Sandra Huerta.

“Tres mil a cinco mil pesos, por alumno y en promedio, cuesta surtir la lista de útiles escolares y uniformes para este regreso a clases”. — Sandra Huerta, especialista en Finanzas

Guía para comprar de útiles escolares

Para ahorrar es necesario comparar precios, priorizar gastos y no llegar a las compras de último momento o de pánico. (Isaac Esquivel/Cuartoscuro)

Para ahorrar y hacer compras inteligentes este regreso a clases, la Profeco te recomienda:

Haz un presupuesto clasificando artículos y gastos prioritario, así se podrás haceruna compra certera. Aplica las cinco “R” del consumo responsable: Respeta, Rechaza, Reduce, Recicla y Reutiliza los cuadernos, bolígrafos, libros y uniformes. Investiga precios y comparar en diferentes establecimientos. Si no tienes tiempo para ir de un lugar a otro, consulta la herramienta Quién es Quién en los Precios, en el sitio web www.gob.mx/profeco y en www.profeco.gob.mx/precios/canasta/default.aspx. Junta la lista de útiles de hijos, sobrinos, vecinos y organízate con otros padres de familia para comprar todo junto y lograr un descuento mayor. Surte la lista de acuerdo a la utilidad de cada producto. A los pequeños les gustan los útiles decorados con sus personajes favoritos; pero éstos implican un mayor gasto y en ocasiones los cuadernos y libros están forrados, así que no tiene caso adquirirlos. Compra una sola vez y trata de adquirir productos que sean de buena calidad, esto evitará gastar en los mismos varias veces al año. Toma en cuenta que no sólo hay diferencia de precios entre artículos semejantes de diferentes marcas, sino también entre establecimientos. La marca puede ser garantía de calidad, sin embargo, hay productos de nombres comerciales menos conocidos que pueden ser igual de buenos. Aprovecha los programas y/o proyectos de Profeco, como “Las Ferias de Regreso a Clases”. En www.gob.mx/profeco, podrás conocer fecha y ubicación de la más cercana a tu domicilio. Si pagas con tarjetas de crédito o débito, compra solo lo que puedes pagar, pregunta si hay algún descuento u oferta con algún plástico y no abuses de los meses sin intereses.

