Audio de exdipuatada del PAN señala que Américo Villarreal tiene pacto con cárteles

Un audio de una conversación telefónica de la exdiputada del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas (entre 2016 y 2021), Nohemí Estrella Leal, señala que el gobernador electo de la entidad, Américo Villarreal, tendría un presunto pacto que cumplir con varios cárteles.

La grabación fue extraída de expedientes que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertos en contra de integrantes de la llamada Columna Armada “Pedro J. Méndez” (grupo de autodefensas ligado al Cártel del Golfo) en relación con asuntos de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico y secuestro de personas, misma que dio a conocer el periodista tamaulipeco Nestor Troncoso.

“A lo mejor este Américo fue más inteligente, y dijo no pues sí con que me den el voto, yo de cualquier modo lo voy pagar después, nomás con que me den el voto”, señala la hija de la Estrella Leal, quien responde: “no, pero no nada más somos nosotros, mija, está bien amarrado con varios cárteles no nomás nosotros, y tiene qué cumplir”, subraya la exdiputada del PAN.

Las indagatorias de la FGR de las que de las que se desprende el audio, no están relacionadas con la impugnación de la elección por la gubernatura de Tamaulipas promovida por el PAN; sino con las investigaciones sobre el tráfico de migrantes luego de que más de 50 personas murieran en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, en junio pasado.

¿Qué es la Columna Armada?

La Columna Armada es un grupo de autodefensas surgido en 2010 en los municipios de Hidalgo, Villagrán y Maneiro en Tamaulipas, para hacerle frente al grupo criminal de Los Zetas. Fue fundado por Cesáreo Leal y Octavio Leal Moncada y años más tarde se hizo llamar Columna Cívica y tiene influencia en otras demarcaciones como San Fernando, San Nicolás y San Carlos.

No obstante, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene identificado a Leal Moncada como un presunto operador del Cártel del Golfo que usa como fachada al grupo de autodefensa.

Américo Villarreal y sus presuntos nexos con el narco

Los señalamientos de los presuntos nexos Villarreal Anaya con el crimen organizado crecieron en 2022, cuando el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) intercambió acusaciones con César Verástegui, “El Truco”, quien acusó la supuesta intervención del crimen organizado en las elecciones del pasado 5 de junio; y afirmó que hubo el financiamiento ilegal en la campaña de Villarreal, motivo por el que actualmente busca impugnar la elección.

Cabe recordar que en mayo pasado, elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas intentaron detener y abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban el alcalde del municipio de Hidalgo, Juan José Contreras Castillo; Estrella Leal; y el líder de la Columna Armada, Octavio Leal Moncada (detenido el 5 julio por homicidio calificado), mismo que se manifestó en diversas ocasiones como simpatizante de Morena.

Ante esto, Estrella Leal señaló que la aprehensión de Leal Moncada se trataba de un “venganza” por parte del todavía gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien según la exdiputada, activó órdenes de aprehensión en contra de los integrantes de la Columna por su reciente apoyo a Morena, pues en las elecciones pasadas apoyaron al candidato panista.

En la última semana, Villarreal Anaya, se vio envuelto en una polémica por presuntos cables procedentes del gobierno de Estados Unidos que lo vinculan a él y a su hijo con un presunto operador financiero del Cártel del Noreste; sin embargo, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar descartó que la información proviniera de su país.

