El ABC del retorno de Américo Villarreal al Senado y sus presuntos nexos con el narco

El gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, anunció el 26 de septiembre que se reincorporaría al Senado de la República, cuatro días antes de asumir la gubernatura el próximo 1 de octubre, el objetivo, aseguró, es proteger “la gobernabilidad” de la entidad, pues acusa a la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, de una “embestida” para “arrebatar la voluntad de los tamaulipecos” al intentar desacreditar las elecciones con “mentiras”.

Ante la embestida de un gobierno que no respeta las instituciones y que busca por todas las formas quebrantar el orden y arrebatar la voluntad de los tamaulipecos que votaron democráticamente por la esperanza y la honestidad el pasado 5 de junio, pic.twitter.com/pNkpZGnfQk — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) September 27, 2022

Sin embargo, en las últimas semanas el partidario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha sido señalado en diversas ocasiones por sus presuntos nexos con cárteles de la droga; y por la supuesta injerencia de grupos del crimen organizado en los comicios del pasado 5 de junio, motivo por el que el Partido Acción Nacional (PAN) busca que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declare la nulidad de las mismas.

Será el próximo miércoles 28 de septiembre a las 17:00 horas, cuando el TEPJF analice y resuelva un proyecto de dictamen que finalmente valide, o no, el Triunfo de Villarreal Anaya en Tamaulipas.

Aunque Villarreal Anaya acusa persecución política por parte del gobierno panista de Cabeza de Vaca, las autoridades tamaulipecas han negado que existan intentos de aprehender al morenista. Las tensiones por el cambio de gobierno en Tamaulipas también llegaron a Palacio Nacional, desde donde el presidente, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su respaldo al partidario de Morena en medio de la polémica.

«Ahora que va a decidir el Tribunal Electoral empiezan con esto, con estas campañas, porque están pensando posiblemente en decir “se anula la elección porque participó el narcotráfico, el doctor Américo Villarreal metido en el narcotráfico”, conozco a Américo Villarreal y es una gente decente» — Señaló Andrés Manuel López Obrador.

¿Por qué el PAN quiere anular las elecciones en Tamaulipas?

De acuerdo con el candidato del PAN a la gubernatura del estado en las últimas elecciones, César Verástegui Ostos, “El Truco”, y con legisladores locales y federales del partido albiazul, las elecciones en Tamaulipas deben ser anuladas por la supuesta intromisión del grupo de autodefensas tamaulipeco conocido como Columna Armada, el cual según el gobierno federal está ligado al Cártel del Golfo.

“Apelo a mi derecho constitucional de impugnar las elecciones y no por considerar, sino por lo que dice la ley de una de las causales de la intromisión de recursos públicos ilegales, por la intromisión del crimen organizado”, señaló “El Truco” el pasado 13 de septiembre desde el Senado de la República.

Según los panistas, el pasado 4 de junio, el líder de la Columna Armada, Octavio Leal Moncada (detenido el 5 julio), intimidó a los habitantes del Distrito 13 del estado de Tamaulipas, y les pidió que votaran por Américo Villarreal. Asimismo, indicaron que Sergio Carmona, empresario tamaulipeco ligado al huachicol que fue asesinado en noviembre de 2021, aportó recursos para la campaña de Morena en las elecciones en las que triunfó Villarreal Anaya.

No te pierdas: Américo Villarreal acusa a gobernador de Tamaulipas de desacreditar su elección con mentiras

Américo Villarreal culpa a Cabeza de Vaca de persecución política

Cabeza de Vaca. Acusan al gobernador por perseguir a los opositores. (Foto: Especial)

El pasado 21 de septiembre, Américo Villarreal acusó a Cabeza de Vaca de liderar una guerra sucia de “descrédito e injurias” en su contra y advirtió que el todavía gobernador y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) liberarían ocho órdenes de aprehensión contra él y compañeros de su movimiento.

“Lo que intenta hacer el gobernador saliente, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y la estructura política del Partido Acción Nacional, es incidir en una decisión del ámbito político-electoral que está pendiente de resolución, pretendiendo con esto, desconocer el resultado de unas elecciones democráticas”, aseveró Villarreal Anaya.

Sin embargo, esto no se concretó y fue desmentido por las autoridades tamaulipecas, aunque el morenista sostiene que es víctima de persecución política, motivo por el cual también justificó su retorno al Senado.

También puedes ver: Presunto cable de EU vincula a Américo Villarreal con Cártel del Noreste; Narro revira

¿Cuáles son los presuntos nexos de Américo Villarreal con el narcotráfico?

Si bien los señalamientos de nexos con grupos criminales comenzaron con intercambios entre Villarreal Anaya y “El Truco” durante los debates por la gubernatura. Los señalamientos han subido de tono en los últimos meses cuando se publicaron supuestas filtraciones que vincularían al morenista con el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste.

Cártel del Noreste

El asunto subió de tono a raíz de la desaparición de un presunto operador financiero del Cártel del Noreste (Gerardo Teodoro Vazquez Barrera, “El Gerry”) y de dos elementos de la Marina (Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita) tras una reunión con el senador José Narro Céspedes y Américo Villarreal, llevada a cabo en marzo en un restaurante del centro comercial Oasis Coyoacán, en la Ciudad de México.

Américo Villarreal y José Narro. Reunión entre Américo Villarreal y José Narro en la que aparece Gerardo Teodoro Vazquez Barrera, “El Gerry”.

Dicha desaparición fue el punto de partida para que el periodista Héctor de Mauleón, tomara en cuenta presuntos cables del gobierno de Estados Unidos que señalan supuestos recursos procedentes del tráfico de drogas para financiar las campañas de Morena en el Estado de México en 2023.

Según Mauleón, Humberto Villarreal, hijo del gobernador electo de Tamaulipas, habría recibido depósitos de “El Gerry” por cerca de 7 millones de dólares en una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas entre septiembre de 2021 y enero de 2022 para ser usados con fines electorales. No obstante, días más tarde el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó que los supuestos cables fueran del gobierno estadounidense.

Cártel del Golfo

Días más tarde, el periodista tamaulipeco Nestor Troncoso, dio a conocer un audio de una conversación telefónica de la exdiputada del PAN)en Tamaulipas (entre 2016 y 2021), Nohemí Estrella Leal, en el que señala que Américo Villarreal, tendría un presunto pacto que cumplir con varios cárteles.

De acuerdo con el periodista, la grabación fue extraída de expedientes que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertos en contra de integrantes de la llamada Columna Armada “Pedro J. Méndez”, en relación con asuntos de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico y secuestro de personas.

“A lo mejor este Américo fue más inteligente, y dijo no pues sí con que me den el voto, yo de cualquier modo lo voy pagar después, nomás con que me den el voto”, señala la hija de la Estrella Leal, quien responde: “no, pero no nada más somos nosotros, mija, está bien amarrado con varios cárteles no nomás nosotros, y tiene qué cumplir”, subraya la exlegisladora del PAN.

Sigue leyendo: Audio de exdiputada del PAN señala que Américo Villarreal tiene pacto con cárteles