¡Ya viene el invierno! A vacunarse contra la influenza en la CDMX: dónde la aplican y a quiénes

En la Ciudad de México inició la Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza Estacional, la cual busca inocular de manera gratuita a 2 millones 458 mil 699 capitalinos, del 3 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023, podrán acudir a cualquiera de los 231 Centros de Salud con lo que cuenta la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

El director general de Servicios de Salud Pública de la Sedesa, el doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno, afirmó que la vacuna contra la influenza debe recibirse cada año debido a que el virus cambia de manera constante y el biólogo que se aplicó una persona el año pasado podría ya no proteger contra el virus este invierno. Además de tomar en cuenta que la inmunidad disminuye durante año.

Además de que este biólogo se puede aplicar de manera simultánea a la vacuna contra Covid-19, pues no disminuye su inmunogenicidad. Los efectos adversos son poco comunes y cuando se presentan suelen ser leves como dolor y enrojecimiento en el área de inyección, congestión nasal o tos.

Indicó que la inmunización en mujeres embarazadas es segura durante la época invernal protege no solo a la mujer de un curso grave de influenza, sino que a través de la lactancia ayuda a los bebés contra el virus.

Así como a las personas que presenta comorbilidades, que son las enfermedades cardiacas o pulmonares congénitas crónicas y otros padecimientos que se acompañen del consumo prolongado de fármacos, en niñas, niños y adolescentes de 5 a 19 años; padecer diabetes mellitus, obesidad mórbida, enfermedad pulmonar crónica incluyendo EPOC y asma, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, inmunosupresión adquirida por tratamiento, cáncer y personas que vive con VIH/Sida.

❄️¡Nos preparamos para el invierno, acude a recibir tu vacuna contra #Influenza!



📅La campaña comenzó desde hoy y hasta el 31 de marzo. https://t.co/YbTIhBwvOM



Está dirigida a los siguientes grupos prioritarios:



👵🏽Adultos mayores (60 años y más)

🤰🏽Mujeres embarazadas



— Secretaría de Salud de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) October 3, 2022

Estas son las recomendaciones para que no te dé influenza

El director general de Servicios de Salud Pública de la ciudad recomendó a la población para evitar un posible contagio de influenza es necesario el lavado frecuente de manos, etiqueta respiratoria al toser y estornudar, no saludar de mano o beso, mantener ventilados los espacios comunes, abrigarse y no exponerse a cambios bruscos de temperatura, usar cubrebocas y bufanda, y no fumar en lugares cerrados, cerca de niñas y niños, adultos mayores o enfermos.

¿Qué hacer si presentas síntomas?

En caso de tener sintomatología como fiebre, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapadas, dolores musculares, corporales o de cabeza, así como cansancio, se invita a la población a no acudir a lugares concurridos y buscar atención médica, no automedicarse, consumir abundantes líquidos, así como alimentos con vitamina A y C como zanahoria, naranja, lima, limón, papaya, mandarina, toronja, jitomate y guayaba, dado que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.