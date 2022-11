7 claves de seguridad para que tus compras web sean la mejor experiencia

Las compras en línea se posicionaron como uno de los canales de consumo preferidos de los mexicanos; cuyas operaciones alcanzarán su mejor nivel durante la temporada de ofertas de este fin de año.

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) reportó que un ejemplo del potencial alcanzado por comercio digital está en la campaña de descuentos del Buen Fin; donde 97% de los consumidores planea adquirir algún producto o servicio en línea.

A través del Reporte de Expectativas de Compra 2022, destacó que la mitad de los compradores anticipó que este año gastará más a través de comercios digitales, que en tiendas físicas.

Además de que siete de cada 10 consumidores mexicanos combinarán las compras a través de Internet con las operaciones del consumo tradicional en establecimientos.

¿Qué significa comprar con seguridad?

La coach en finanzas Sandra Huerta explicó a Publimetro que una compra segura por Internet implica cuatro elementos básicos: primero, tener la certeza de que el vendedor, comercio o app es real y confiable.

Segundo, apuntó, que los sistemas de pago estén encriptados, para evitar el robo de datos personales y, esto –refirió- se logra cuando la dirección del sitio o tienda en línea aparecer un ícono de un candado cerrado.

El tercer punto, señaló la especialista, es realizar cualquier operación a través de redes de Internet o Wi-Fi caseras, personales o de trabajo y utilizar equipos móviles con antivirus, software actualizado y plataformas antiespía.

Mientras que el cuarto, refirió, consiste en utilizar sistemas de pago que no expongan los números de tus cuentas bancarias, como las tarjetas digitales o apps que generan claves de seguridad que son únicas para cada operación.

7 claves de seguridad en tus compras

Para que tus compras por Internet sean seguras, cómodas y se conviertan en una buena experiencia, el director de Educación Financiera de Citibanamex te recomienda:

1. Confirma la dirección URL

Si recibiste una oferta a través de una publicidad o un enlace que te enviaron (por mail, WhatsApp o alguna red social), verifica que estés en la tienda oficial. Teclea directamente la liga o escribe en el buscador el nombre de la tienda; asegúrate que la página cuente con dicha oferta.

2. Compra en páginas seguras

Verifica que en la barra de navegación o URL cuente con un certificado SSL o el prefijo “https”, en lugar del tradicional “http”, seguido del ícono de un candado cerrado y la frase “es seguro”. Revisa que el nombre del dominio, logotipo de la tienda o colores de la maca no estés alterados o reporten “cambio sutiles”; que son característicos de páginas apócrifas o pirata.

3. Verifica que estás en una tienda real

Antes de colocar los datos de tu tarjeta bancaria, asegúrate de que el portal cuente con los datos de contacto: domicilio y/o teléfono; en el que te puedan responder en caso de que requieras alguna aclaración. Checa en algún buscador si existe la empresa en el lugar que lo indica; y cerciórate que alguien contesta en el número de teléfono o correo electrónico que colocan como referencia.

4. Revisa las políticas de privacidad

Es importante que la tienda te indique qué hará con tus datos personales y los de tu tarjeta de crédito; y si se hará responsable por el uso correcto. Toma en consideración que, si no la tiene, no sabrás cómo van a usar tu información, ni con qué fines.

5. Checa la reputación de la tienda

Busca referencias en redes sociales, foros y en comentarios tanto en algún buscador como de usuarios de la app (en caso de que la tenga). En Internet, todo lo que publicamos deja un rastro.

6. Verifica la sección de garantía

Pregunta cuál y cómo es la política de devoluciones o reclamos de la tienda, si la compra llega en mal estado o no llega. Algunos comercios cuentan con certificados de garantía y otros simplemente no se hacen responsables. Considera esto, para que no tengas sorpresas a la hora de recibir tu compra.

7. Revisa si existen costos extras

Recuerda que los costos y trámites de aduana e impuestos (si compras en una página fuera de México), o tarifas de envío, forman parte del importe final que se cargará en tu tarjeta de crédito; por lo que es importante que los verifiques antes de completar tu compra en línea.

Inteligencia artificial y omnicanalidad

La firma de soluciones Napse y el especialista en Marketing, Rodrigo Fuentes reportaron que:

70% de los mexicanos echarán mano de la omnicanalidad y combinarán las compras en línea y en tiendas físicas en sus compras de fin de año.

y combinarán las compras en línea y en tiendas físicas en sus compras de fin de año. 90% de los procesos de compraventa están regidos por la inteligencia artificial.

están regidos por la inteligencia artificial. 6 proceso básicos del comercio tienen como base la IA:

Mostrar la lista de precios y actualizar las ofertas o descuentos en plataformas digitales. Guiar al cliente en la búsqueda de productos en línea. Resolver dudas iniciales o dirigir a los consumidores a las áreas de su interés. Mejorar los tiempos de envío y reducir sus costos Identificar y corregir problemas del cliente durante el proceso de compra Mejorar la experiencia de compra, con recomendaciones e intereses comunes entre los clientes.

