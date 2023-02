Quiebra de Aeromar evidencia crisis estructural y no coyuntural en aviación mexicana

La quiebra técnica de Aeromar solo es el capítulo más reciente en más de dos décadas de crisis que arrastra la aviación comercial de México; cuyo impacto abrió un boquete multimillonario en las cuentas del SAT, inversionistas y trabajadores.

El analista económico, especializado en aeropuertos y aviación, Fernando Gómez, explicó a Publimetro que el cierre de operaciones de Aeromar es parte de “una crisis estructural y no coyuntural” del sector aéreo nacional.

“El problema viene por una descomposición de desde las bases; porque no hay una política de aeronáutica bien definida; que atienda las alertas de impago, deudas, paros, toma de aeropuertos y cierres de avenidas, para que la autoridad intervenga de forma preventiva”, dijo.

El especialista refirió que tal problemática ya ‘le cortó las alas’ e hizo desaparecer a seis líneas aéreas mexicanas representativas; aunque la lista se extiende hasta 11 empresas que se cerraron por errores administrativos, deudas y altos costos de operación.

Miles de millones en pérdidas aéreas

Fernando Gómez indicó que la insolvencia financiera de las seis líneas aéreas más importante generó pérdidas –para el SAT, inversionistas, proveedores y empleados– por, al menos, 17 mil millones de dólares, equivalentes a 340 mil millones de pesos mexicanos.

“Sin duda, la quiebra de Mexicana fue la más costosa, con cuatro mil millones de dólares; pero en este sexenio ya van dos: Interjet, con dos mil 800 millones y Aeromar, con tres mil 500 millones de pesos más y puede haber otra más.

“Pero si juntamos –a estas últimas– la quiebra de una aerolínea que se llamó Alma, a Aerolíneas Azteca y Aviacsa, hasta el momento van 17 mil millones de dólares en pérdidas”, apuntó el especialista en aeropuertos y aviación.

Esto último, puntualizó, sin contar el daño económico causado a más de 20 mil familias que se quedaron sin sustento. “Los trabajadores son los primeros afectados: con Aeromar serían tres mil familias; Interjet, cinco mil; y Mexicana, ocho mil. Todos ellos se quedan chiflando en la loma, sin poder cobrar”.

“Las quiebras son casos de empresas pobres con empresarios ricos, donde los directivos, los responsables de la administración no les pasa nada y no les han hecho nada; no les han fincado ninguna responsabilidad. Dime si de Internet tienen algún detenido; dime si de Mexicana tienen algún detenido”. — Fernando Gómez, especialista en aviación

Tres preguntas a

Ángel Méndez Ramos, consultor en Finanzas y Negocios de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC):

1. Tras el cierre de operaciones de Aeromar ¿el sector aéreo está en crisis?

– Sí, es un sector que está en una severa crisis desde hace décadas y en decadencia, que no está generando las condiciones necesarias para invertir; ello, por la ineficiencia en las operaciones, los altos costos, encarecimiento de energéticos e infraestructura obsoleta; además de problemas administrativos.

2. ¿El precio de los boletos de avión van a encarecer por la quiebra de Aeromar?

– Como en cualquier otra entidad económica, con la quiebra de Aeromar se aplica la ley de la oferta y la demanda; y al aumentar la demanda de pasajes y haber poca oferta en el servicio –por el cierre de operaciones– es natural que los precios se encarezcan.

3. ¿Hay espacio para un rescate financiero?

– Se agotó el tiempo para in rescate financiero y para explicar por qué no hay tiempo, basta con mirar la quiebra de Mexicana: en su momento la empresa buscó la forma de ser rescatada a través de la inyección de capital y, durante el año que duró este proceso, nadie quiso entrarle; porque es muchísimo el riesgo y no hay garantías suficientes para inyectar recursos.

Sería un verdadero milagro que alguien levantara la mano y dijera ‘yo le voy a entrar al negocio, vamos a rescatarlo. Al final es más fácil que un inversionista diga ‘mejor pongo mi propia aerolínea y para qué me meto en problemas rescatando una compañía’.

¿Cuántas aerolíneas han quebrado en México?

Durante las últimas dos décadas se registraron 11 quiebras:

2000

Taesa

2007

Líneas Aéreas Azteca

2008

Alma de México

Avolar

Aerocalifornia

Aladia

2009

Aviacsa

2010

Mexicana

2014

Ka’an Air

2021

Interjet

2023

Aeromar

