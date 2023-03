Sonora Grill será sancionado, hay pruebas de discriminación: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que en el caso de discriminación que se hizo viral en agosto de 2022, por la presunta segregación racial en el restaurante Sonora Grill de Polanco, existen pruebas y es muy probable que haya una sanción.

A inicios de agosto del año anterior usuarios de redes sociales denunciaron que una sucursal del restaurante Sonora Grill, ubicada en la calle de Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo, colocaba a los clientes por zonas según su tono de piel en las categorías son conocidas como “Gandhi” y “Mousset”.

De acuerdo con las primeras denuncias en la primera categoría se acomodaba a quienes son morenos; mientras que en la otra a las personas que tienen un tono de piel claro. Asimismo, entre los señalamientos en contra del restaurante se indicó que también el trato del personal era variable según la zona en que se ubicaba a los clientes.

El asunto causó gran revuelo por lo que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (Copred) abrió un expediente por las quejas emitidas. A siete meses del escándalo, Sheinbaum Pardo volció a tocar el tema yseñaló que en la CDMX no se puede tolerar cualquier tipo de discriminación o clasismo, y adelantó que en los próximos días, la titular del Copred, Geraldina González de la Vega Hernández, daría más detalles sobre la sanción.

“Recientemente me dijo la responsable del Copred que va a venir una resolución sobre el tema de Sonora Grill, importante, porque no ha habido la cooperación que se esperaba que iba a haber. Y tanto en establecimientos mercantiles, como en el caso de personas, no debe tolerarse de ninguna manera la discriminación”

— Claudia Sheinbaum.