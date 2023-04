Guadiana destaca en primer debate entre candidatos de Coahuila y no por propuestas

Como parte de la jornada electoral, el encuentro entre los aspirantes a la gubernatura de Coahuila que tenía como objetivo exponer ideas y formas de trabajo se dio durante la tarde del pasado domingo, el cual fue moderado por los periodistas Sandra Romandía y Javier Solórzano.

Varias acusaciones y ataques entre los candidatos que esperan reemplazar a Miguel Ángel Riquelme Solís, actual gobernador de Coahuila, se dieron durante la sesión que duró más de una hora desde el Teatro Nazas en Torreón.

Mientras que en un momento del debate, el representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) alegó a los moderadores más tiempo para abordar el tema sobre el agua, por lo que el periodista Solorzano propuso, si los candidatos estaban de acuerdo, que se le otorgaran 20 segundos más, pero Guadiana reprochó que era muy poco tiempo.

Guadiana presume tejana firmada por Julio César Chávez

Si la actitud del abanderado de la 4T durante la sesión no fue suficiente, a medio debate interrumpió la sesión para pedir permiso de ir al sanitario. “Oigan, y por necesidades biológicas no podrá uno… me dan ganas de hacer pipí”.

Tras dicha petición Armando Guadiana procedió a dejar su sombrero en su lugar pero en tan solo un segundo optó por ya no ir al baño por miedo a que le fueran a robar su tejana firmada por la leyenda del box mexicano, Julio César Chávez. “Saben qué, mejor no voy, no me lo vayan a robar”, mencionó el morenista.

Primer debate entre candidatos de Coahuila

Aún no satisfecho de resaltar la firma del Gran Campeón Mexicano en su tejana, Guadiana tomó su tiempo del bloque “niñez, juventud y educación” para mencionar que ese sombrero lo piensa rifar, “no puedo irme porque tengo el compromiso de rifar este sombrero que tiene la firma del campeón Julio César Chávez en redes sociales”.

Cientos de coahuilenses criticaron la falta de seriedad del aspirante a la gobernatura durante el debate, del que además fue acusado por Ricardo Mejía Berdeja, representante del Partido del Trabajo (PT) de haberse quedado dormido en el debate.