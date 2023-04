Robo de identidad acecha hospitales y escuelas; hay 40 millones de ataques al día

El robo de identidad no es exclusivo de bancos y clientes de servicios financieros, hoy está al acecho de usuarios de hospitales, seguros, servicios de gobierno, estudiantes y hasta fans de conciertos o eventos masivos.

Daniel Carrillo, Technology Evangelist de la plataforma especializada en credenciales digitales Binaria ID, reveló a Publimetro que el panorama en México es “aterrador y alarmante” en materia de suplantación de identidad.

Señaló que los mexicanos son víctimas de 40 millones de ataques diarios, con un promedio que supera 1.6 millones de dispositivos por hora –e igual número de personas– que son blanco de intentos y robo de identidad.

“Imagínate la implicación –de 40 millones de ataques diarios– para las personas y para cualquier tipo de organización. Para las empresas, de cualquier tamaño, la pregunta ya no es si me van a atacar, sino cuándo me va a tocar”, apuntó.

Personas afectadas por robo de identidad

El especialista señaló que a nivel personal los ciberdelincuentes están donde hay dinero o información que se puede convertir en dinero, a través de fraudes, robo de cuentas bancarias y de datos almacenados en celulares, tabletas, smartwatchs, consolas de videojuegos, pantallas y cualquier dispositivo web.

Pero, apuntó, con la digitalización de la economía, servicios públicos y trabajo, el robo de identidad escaló, de las cuentas de banco y servicios financieros a hospitales, universidades, seguros, trámites de gobierno y hasta la compraventa de boletos para conciertos y eventos masivos.

En los hospitales, indicó Daniel Carrillo, existen desde casos donde las personas que solicitan atención con un seguro de otra persona, hasta quién recibe reembolsos de servicios y medicamentos ajenos; o, bien, quien es rechazado del servicio de urgencia, porque alguien hackeó su póliza.

En materia de seguros, refirió, también hay compraventa de expedientes médicos; en las escuelas y hospitales hay quienes roban la identidad para apropiarse de certificaciones, títulos, becas, cédulas y hasta para presentar exámenes profesionales en línea.

Empresas y gobierno

El Technology Evangelist de Binaria ID, explicó que las empresas y gobierno son uno de los blancos más codiciados por los delincuentes, porque no sólo pueden robar bases y venderlas, sino que se apoderan de secretos industriales, secuestrar servidores y exigen rescates, como en el caso del Ransomware.

Subrayó que el robo de identidad en el gobierno es un problema muy sensible porque involucra la seguridad de personas, instituciones, servicios y la identidad de toda la población misma; donde el ataque empieza por el hackeo de un usuario o un ataque masivo de bots y, pude llevar a detener la economía del país.

Un estudio elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportó que el costo total de respuesta y recuperación que cubren las grandes entidades financieras –ante dichos ataques– equivale a 2.3 millones de dólares al año.

Aunque hay datos de la Asociación de Bancos de México (ABM) y de la American Chamber que indican que los ataques cibernéticos causan pérdidas que rondan entre tres mil y cinco mil millones de dólares al año en México.

México top en ciberataques vs empresas

La firma de ciberseguridad Kaspersky reveló que México está en el top 10 de países donde las empresas reciben más ataques informáticos, a través de correos electrónicos:

Serbia: 18.5% Sudáfrica: 17.6% Namibia: 17.1% Grecia: 16.7% Bosnia: 16.2% Qatar: 15.4% Portugal: 15.4% Macedonia del Norte: 14.8% Emiratos Árabes Unidos: 14.5% México: 14.5%

