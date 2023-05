“Seguimos firmes”, Mejía rechaza decisión de Alberto Anaya para que el PT apoye a Morena

Esta mañana una polémica e incertidumbre abrigó a la campaña electoral del candidato Ricardo Mejía entorno a las siguientes elecciones a celebrarse el próximo domingo 4 de junio en Coahuila.

Por la tarde, desde la sede nacional del Partido del Trabajo (PT), el profesor Alberto Anaya ofreció una conferencia donde estuvieron presente diputados morenistas así como el dirigente Mario Delgado para anunciar de manera oficial retirarse de la candidatura de Ricardo Mejía en favor de Armando Guadiana.

Ante las declaraciones de Alberto Anaya, el candidato Mejía, impartió una rueda de prensa para informar que no va a declinar a la gubernatura.

“‘El Tigre’ sigue firme, vamos a ir a las elecciones el 4 de junio”, aseguró Ricardo Mejía, quien a su vez recalcó que su candidatura se encuentra respaldada bajo las leyes establecidas en materia electoral.

Además, el aspirante que recién fue ‘abandonado’ por el Partido del Trabajo, se mencionó en contra de Mario Delgado, a quién tachó de ser un extorsionador. “Yo disculpo al profesor Alberto Anaya, de la dirigencia del PT, porque yo veo que ellos son víctimas de una extorsión política y de una presión muy fuerte”.

Mejía disculpa a Alberto Anaya por ser víctima de "una extorsión política"

“Afortunadamente dentro de las cosas buenas que tiene el sistema electoral, no todo es negativo, son los derechos políticos electorales del ciudadano. Cuando un candidato ha sido registrado y validado por el órgano electoral después de los plazos para los registros, no hay nada ni nadie que me pueda quitar mi candidatura”, aseveró ‘El Tigre’ Mejía.

Después de aclarar que la decisión del PT no tiene ningún efecto legal ni de carácter político, Mejía aseguró que el diseño de la boleta no tendrá ningún cambio.