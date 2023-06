Autodefensas, la respuesta de Hipólito Mora ante el auge del narco en Michoacán

Armadas con escopetas, escuadras y algunas que otra arma larga, la autodefensas comandadas por Hipólito Mora, entre otros, salieron a hacer frente a los grupos del narcotráfico que dominaban Michoacán la década pasada.

Hace justo 10 años cimbró a México la noticia del surgimiento de estos grupos en oposición a los Caballeros Templarios, un cártel que dominaba Michoacán.

Ejidatarios, profesionistas y hasta amas de casa conformaron un ejército de, al menos, 20 mil personas armadas con el objetivo de “limpiar Michoacán” de los grupos del crimen organizado.

Poco después, al inicio de 2014, Publimetro platicó con Estanislao Beltrán, uno de los voceros de las autodefensas en Michoacán, quien explicó cómo se organizaban, quién ingresaba a la agrupación y detalles sobre su lucha, además de vecinos del poblado conocido como La Ruana.

En ese entonces, tras darse a conocer el Operativo Conjunto Michoacán, en el cual participan los Gobiernos federal y estatal, se reportó la toma de un municipio más: Coahuayana, el cual se ubica al límite con Colima.

La tensión se elevó en esa época en Michoacán y una década después, este jueves 29 de junio, ocurrió el asesinato de Hipólito Mora en un ataque directo, por lo que aquí te presentamos los testimonios de algunos de sus protagonistas.

Testimonio

El pueblo que dejó de ser tranquilo

“El año pasado, como en enero, llegaron a decirnos que nos metiéramos al grupo, porque los Templarios estaban levantando gente. Me dieron un rifle, porque no teníamos ni cómo defendernos” señala Julián C., vecino de La Ruana, nombre que le dan al poblado de Felipe Carrillo Puerto en el municipio de Buenavista Tomatlán, en Michoacán.

Enfrentamientos entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los grupos denominados de autodefensas. En la imagen, un joven armado al interior de un vehículo monstruo blindado en Tepalcatepec. (Juan José Estrada Serafín)

Debido a los problemas que esto le ocasionaba con su familia, se fue a vivir a Uruapan. “(La Ruana) era un pueblo muy bonito, había ojos de agua y era muy tranquilo. De niño fui feliz. Pero hace tres años, más o menos, de un día para otro comenzaron a llegar los Templarios, a pedir dinero y ya no nos dejaban ir a vender los limones si no les dábamos dinero. Aquí no era de negarse, porque empezaron a desaparecer a las personas, decían que se las llevaban al cerro para matarlas”.

¿Cómo entraste a la autodefensa?

– Un día el papá de un amigo nos dijo que estaban armando el grupo para defenderse, iban a revisar las entradas al pueblo. Le entré porque mi amigo me dijo que si veíamos a alguien sospechoso les avisáramos. Ibamos de a cuatro en cada puesto. Tenía mi rifle, pero sí sabíamos que no le podíamos competir a un Templario que hasta granadas traían. No me tocó agarrarme a balazos.

¿Qué pasó después?

– Los Templarios ya no dejaban pasar los camiones de productos o servicios. Los tenían amenazados (a los repartidores) con matarlos y quemarles los camiones si venían. Cerraron un montón de negocios porque no había nada, tampoco estaban dejando a la gente ir a sus huertas, nos tenían como encerrados en el pueblo; si iban a Apatzingán a surtirse, cuando venían de regreso les quitaban sus cosas; los doctores también se fueron por miedo, mucha gente se fue por miedo.

¿La policía?

No, ellos fueron los primeros en irse, el presidente municipal sabía de todo esto y nunca vino porque tenía miedo. Los Templarios decían que a nosotros nos estaban dando armas los de otro Cártel, los de Jalisco, que se estaba peleando con los Templarios y decían que ellos nos daban los rifles. Pero no…

Si había mucha gente que cultivaba mariguana, pero cuando llegaron los Templarios lo dejaron porque decían que era para la Familia y los de Jalisco y ya no se quisieron meter en broncas.

¿Los militares?

Los soldados llegaban ya después de que se agarraban los balazos. Una vez se metieron y detuvieron a los que estaban en el grupo; agarraron al papá de mi amigo y a mi amigo y se los llevaron a Guadalajara, ahí los tuvieron en Puente Grande. Ya después pusieron un retén en la carretera de Buenavista y ya, pero los Templarios ahí siguen, como si nada.

¿Cómo se organizaban?

Había guardias, todo el día y toda la noche, las señoras también le entraban, porque a muchas les habían matado al marido y a los hijos. Tenemos pistolas y rifles, pero ya muy viejitos. Se les pedía a los que llegaran al pueblo que se identificaran y se les escoltaba hasta llegar a donde iban. La cosa se puso muy fea porque ya luego si había sospecha de que había un Templario metido en el pueblo iban a su casa a sacarlo.

Tú, ¿por qué te fuiste?

Mi tía decía que no me metiera en esas cosas y se asustó mucho después de lo de mi amigo, porque decía que a mi también me iban a detener o que un día me iban a desaparecer, y que ni Hipólito (Hipólito Mora, líder de las autodefensas en La Ruana) iban a meter las manos por mi, que me regresara con otro tío con el que viví un año en Uruapan y se dedicaba a los aguacates. Y me vine para ayudarle…

¿Tu familia sigue ahí?

No, mi tía también se vino con mi primo, como al mes, porque estaba muy feo y tenía miedo de que un día se metieran los Templarios a hacer una matazón. En Uruapan no hay mucho donde rentar, aquí la mayoría de las casas se venden entonces nos venimos a la casa de mi tío. Las noticias no dicen todo lo que está pasando, en Pueblo Viejo la gente vive en la iglesia porque llegan uy las balacean (sic) sus casas, la cosa está muy fea en Michoacán.

Surgimiento de 20 mil autodefensas

¿Cuántas personas integran las autodefensas en Michoacán?

– Somos aproximadamente 20 mil personas armadas que estamos en la lucha. En cada uno de los municipios que tomamos se quedan las guardias. Si hablamos de las personas que están en los municipios, podemos llegar a los cien mil.

¿Qué filtros de seguridad utilizan con quienes se quieren unir?

– Los ponemos a prueba y sólo aceptamos a personas que no hayan cometido ilícitos como asesinatos. Aquellos que fueron halcones (soplones) de los Caballeros Templarios también se han unido, pero eso lo decide el pueblo.

¿Qué pasa cuando capturan a un caballero templario?

– No nos ha tocado la oportunidad en combate, sólo con los halcones . Si el pueblo del que son originarios los perdona, se unen a la lucha y nosotros los ponemos a prueba.

¿Cómo se organizan?

– Estamos conformados por un consejo ciudadano, de ahí derivan coordinadores en los municipios en los que estamos presentes y que están al mando de las policías comunitarias. Todos los días tenemos reuniones para definir estrategias, para proveernos de comida y otras necesidades.

SEDENA FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM (Juan José Estrada Serafín/Juan José Estrada Serafín)

¿Cuántas personas conforman el consejo?

– En un principio eran diez, pero ahora que hemos sumado más municipios, son más y no tengo el número.

¿Cómo toman una decisión?

– Hay ciertos consejos que son los estratégicos y se encargan del avance a los municipios.

¿De dónde obtienen el armamento?

– Nosotros iniciamos nuestra lucha con escopetas y (escuadras calibre) veintidoses (sic). Conforme ha ido creciendo la lucha nos hemos hecho de las armas que ellos (los Caballeros Templarios) van dejando.

Existen muchos señalamientos acerca de que otros cárteles los están apoyando…

– De ninguna manera nosotros vamos a aceptar apoyos de ningún cártel. Estamos luchando por sacudirnos a estos grupos y jamás volveremos a permitir que nos domine otro.

¿Qué pasará con las autodefensas cuando la paz regrese a Michoacán?