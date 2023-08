Mueren seis hombres en un ataque en una zona de tráfico de migrantes del sur de México

TAPACHULA, México (AP) — Seis hombres murieron el martes en un ataque armado en el sur de México, junto a la frontera con Guatemala y en un punto situado en uno de los corredores más frecuentados por los traficantes de migrantes y que ahora está en disputa entre los grandes cárteles de la droga mexicanos.

La Fiscalía del estado de Chiapas dijo que investigaba el caso y confirmó el número de víctimas, pero no ofreció detalles sobre sus identidades, nacionalidades, ni si eran pobladores, migrantes o presuntos delincuentes.

La agresión tuvo lugar en un camino de tierra entre los municipios de Siltepec y Chicomuselo cuando las víctimas viajaban en una camioneta.

En el municipio de Motozintla, contiguo al lugar donde sucedió el ataque, pobladores y transportistas marcharon para denunciar extorsiones por parte de la delincuencia y exigir a las autoridades mayor seguridad.

“Motozintla seguro, no al cobro de piso, no a las extorsiones, no a levantones. ¡Paz y tranquilidad!”, se leía en una pancarta llevada durante la movilización. ”Únete y terminaremos de crear un Motozintla seguro”.

Mientras que en Amatenango de la Frontera, también en el límite con Guatemala, un trailer fue incendiado para bloquear la carretera, única vía que comunica a los municipios de esa zona.

Este tipo de hechos violentos no eran habituales en Chiapas pero desde hace meses se han multiplicado debido a la disputa entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación por controlar una ruta estratégica para el tráfico de migrantes, drogas y armas.

Organizaciones de derechos humanos, religiosas y víctimas de la violencia han denunciado desapariciones, ejecuciones múltiples, secuestros, despojo de bienes, extorsiones y otros delitos.

En medio de este escenario se registró a finales de junio pasado el secuestro de 16 policías estatales que posteriormente fueron liberados con vida.

A principios de agosto el propio presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la presencia del crimen organizado en Chiapas tras la quema de tres camiones y la aparición de narcomantas en Mazapa de Madero, cerca de donde ocurrió el multihomicidio de este martes.