Retiro de la Afore, el ‘as bajo la manga’ ante emergencias como el desempleo

Llegar a la edad de retiro idealmente representa ya no tener que trabajar y recibir la pensión acumulada a lo largo de la trayectoria laboral, preferentemente para disfrutar la vida y viajar; sin embargo, especialistas alertan que en caso de no realizar aportaciones voluntarias, el esquema de retiro no permitirá al trabajador tener una ‘buena jubilación’ y menos si se realizan retiros de la cuenta individual.

Aunque idealmente no se debe afectar el monto acumulado en la cuenta individual de la Afore, este puede ser utilizado como la última alternativa para enfrentar situaciones extraordinarias en algún momento de la vida laboral, por lo que no está de más conocer los casos especiales en los que aplica, ya sea de manera parcial o total.

Al respecto, representantes de Afore SURA explican los casos en los que se puede solicitar un apoyo económico del ahorro para el retiro de forma segura, mientras que representantes del Infonavit alertan que han detectado defraudadores que prometen obtener de manera fácil y rápida estos recursos.

En general, los especialistas en finanzas personales enfatizan que retirar de la cuenta individual no es lo recomendable porque puede impactar de manera negativa el monto final de la pensión, aunque reconocen que puede haber acontecimientos que tomen por sorpresa a los trabajadores y vulneren su situación financiera.

Primero, cabe destacar que este esquema solo aplica para los trabajadores contratados de manera formal, es decir, que tienen una ‘cuenta individual’ registrada en una Administradora de Fondos para el retiro (Afore).

En esos casos, pueden recurrir a dos tipos de retiros: parciales (antes de llegar a la edad de retiro) y totales (relacionados con la pensión o con la terminación de la vida laboral por edad).

Alcancía Getty

Tipos de retiro de la Afore

Por desempleo (parcial)

En caso de desempleo, se puede disponer de una parte del saldo de la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV), este trámite se realiza a partir de los 46 días naturales posteriores a la baja de la relación laboral o de la notificación a los institutos de seguridad social.

Además, es necesario no haber ejercido este derecho durante los cinco años anteriores al trámite.

En el caso de los trabajadores que tienen su expediente electrónico actualizado, la mayoría de las Afores permiten realizar esta operación por medio de la App o de la página electrónica.

Sin embargo, si no cuenta con expediente electrónico o prefiere ir a un módulo de servicio, debe cumplir los siguientes requisitos:

Registrar sus datos. Deberá generar una Clave única de Registro (CUS) a través del portal e-SAR o la Unidad Especializada de Atención al Público (UEAP).

Presentar sus documentos. Estos son Número de Seguridad Social (NSS), identificación oficial vigente y correo electrónico.

Por matrimonio (parcial)

El trabajador podrá retirar un máximo de 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización) sin que le descuenten semanas de cotización; según las tarifas de 2023 en las que la UMA se sitúa en 103.74 pesos, el retiro alcanza poco más de tres mil 100 pesos.

Para ello, el requisito es que tenga un mínimo de 150 semanas cotizadas y solicite la autorización correspondiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ojo, la solicitud de este recurso implica un alto nivel de enamoramiento y compromiso, ‘no acepta segundas oportunidades’, ya que solo se puede tramitar una vez en la vida, siempre y cuando el matrimonio sea con el reconocimiento de un juez civil.

Antes de realizar este trámite, el trabajador requiere verificar su información.

Es decir, debe revisar su vigencia de derechos en el IMSS, y en caso de que ya no sea persona asegurada, puede solicitar el retiro por matrimonio si se casó dentro de los 90 días hábiles posteriores a la baja laboral.

Igualmente, en este caso es de mucha ayuda tener el expediente electrónico actualizado.

Pensión o negativa de pensión (total)

Este tipo de retiro ocurre cuando se solicita el total del dinero en la cuenta de Afore, ya sea para financiar la pensión, o bien, cuando se recibe una negativa de pensión por tener 60 años, pero no las semanas mínimas necesarias para acceder a este beneficio; en ambos casos se pueden retirar los recursos correspondientes en una sola exhibición.

Los requisitos para solicitar este trámite, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar):

Estar registrado en una Afore

Contar con una resolución de pensión o de negativa de pensión emitida por el IMSS

Contar con un expediente electrónico actualizado

Identificación oficial y comprobante de domicilio

El total en la cuenta de Afore servirá para calcular cuánto recibirá el trabajador. Ahora bien, si tiene una pensión de Cesantía o Vejez Ley 73, además de la pensión, puede retirar el saldo de las subcuentas:

SAR 92

Vivienda 92

Retiro 97

Vivienda 97

Afore SURA explicó además que el en caso de los trabajadores independientes, los retiros totales o parciales de su Afore dependerán del dinero que tengan en tu subcuenta de ahorro voluntario.

Alertan contra gestores

Recientemente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) alertó contra un posible fraude: gestores que prometen a los trabajadores darles en efectivo el dinero ahorrado en su Subcuenta de Vivienda antes de su retiro.

Recordó que los recursos en la Subcuenta de Vivienda, provenientes de las aportaciones que hacen los empleadores al Instituto, equivalentes al 5% de tu salario integrado, sólo pueden usarse en soluciones de vivienda.

En caso de que el trabajador no utilice el dinero de su Subcuenta de Vivienda a través de un crédito, su ahorro genera rendimientos y se le devuelve al momento de obtener su dictamen de pensión, pero no antes, como prometen algunos gestores o empresas fraudulentas.

Por último: Infonavit alerta contra fraudes para comprar auto o devolver dinero en efectivo