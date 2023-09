Advierte Sedesa riesgos por comprar medicina adulterada en tianguis

La comercialización de los fármacos en establecimientos no autorizados es un delito. (Foto: Ilustrativa)

La Agencia de Protección Sanitaria, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), llamó a los capitalinos a evitar comprar medicamentos en mercados, tianguis o comercios ambulantes debido a que representan un grave riesgo a la salud y pueden ocasionar o agravar enfermedades, causar intoxicaciones o afectaciones mayores.

Por ellos, se recomienda no adquirir ni usar medicamentos falsificados, contaminados, caducos o de calidad deficiente; comprar medicamentos con prescripción médica únicamente en establecimientos formales, que cuenten con licencia sanitaria y/o aviso de funcionamiento; y no adquirir fármacos con leyendas ilegibles, errores en la escritura, textos en otro idioma, empaques en mal estado o que no cuenten con empaques o caja original.

De igual forma se pide no obtenerlos cuando tengan las leyendas “Uso exclusivo para el Sector Salud” o “Prohibida su venta”, y con precios anormalmente bajos; y corroborar que los números de lote y fechas de caducidad coincidan entre los empaques.

La Agencia destacó que los medicamentos que se encuentran en la calle tienen origen desconocido y podrían provenir de desechos, muestras médicas, tener fecha de caducidad vencida, estar falsificados, alterados, robados o destinados a destrucción por causas como contaminación, incumplimiento de criterios de calidad o caducidad vencida, entre otros.

La comercialización de los fármacos en establecimientos no autorizados es un delito. De igual forma, estos productos están expuestos a factores climáticos como temperaturas mayores a las recomendadas, humedad, luz directa y contaminantes volátiles, por lo que pueden sufrir alteraciones en sus propiedades físicas, químicas y farmacológicas.

¿Qué hacer con estos medicamentos?

Las personas que hayan adquirido o consumido medicamentos y presenten cualquier reacción adversa o malestar, deben buscar atención médica y reportar su caso al Centro Estatal de Farmacovigilancia de la Ciudad de México, al correo electrónico farmacovigilancia.agepsa@cdmx.gob.mx.

Asimismo, en caso de identificar la venta de productos con las características antes mencionadas, se debe realizar la denuncia sanitaria vía telefónica al número 55 5740-0706 o al correo electrónico dgaps@cdmx.gob.mx.