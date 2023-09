Madres de víctimas exigen a plataforma streaming cancelar serie “caníbales de Ecatepec”

La diputada Teresa Castell pidió a la sociedad mexicana no consumir ni fomentar este tipo de productos perversos. (Foto: Especial)

Familiares de víctimas de los “caníbales de Ecatepec” arremetieron contra Netflix al denunciar que trabaja en un libro y una serie sobre este caso.

En conferencia de prensa al interior de la Cámara de Diputados, acompañados de la legisladora del PAN, María Teresa Castell, condenaron que se haga apología del delito y se comercialice con la tragedia, y exigieron que, en su caso, las regalías se destinen a la reparación del daño.

Hoy en la @Mx_Diputados recibí a las madres de las víctimas de Juan Carlos Hernández, alias “El monstruo de Ecatepec” y de otros feminicidios, y quienes en conferencia de prensa, expusieron los principales problemas a los que se han enfrentado en sus denuncias. pic.twitter.com/Sh4nJa2tp2 — Teresa Castell (@teresacastellmx) September 27, 2023

Guadalupe Hernández, madre de Arlet Olguín Hernández, víctima de feminicidio por “los caníbales” recordó que con el asesinato de su hija quedaron tres pequeños huérfanos, de quienes dijo, “no merecen conocer de las aberraciones de ese hombre”.

“Lo quieren hacer famoso con las aberraciones que hizo en su momento, y me dicen que él tiene derecho a la libre expresión. Y yo le pregunto a derechos humanos, yo le pregunto aquí a la Cámara de Diputados, ¿hasta dónde llegan los derechos de mis tres menores? Y no nada más de mis tres menores, de todos los menores que quedaron en orfandad gracias a él”, denunció.

"Lo quieren hacer famoso con las aberraciones que hizo en su momento", expresó madre de una víctima del feminicida. (Foto: Especial)

La madre de otra víctima, que omitió su nombre, detalló que en su caso también hay huérfanos que ya están muy dañados por la muerte de su madre.

“No pueden hacer apología del delito, aquí hay niños, niñas y adolescentes que ya están muy dañados, los tenemos en una burbuja para que no conozcan todo el contexto y lo quieren plasmar, ok puede cambiar nombres, pero es la misma historia y le están dando ese beneficio a un asesino sin entrañas”, denunció.

“No pueden hacer apología del delito, aquí hay niños, niñas y adolescentes que ya están muy dañados", dijo la madre de otra víctima. (Foto: Especial)

Un poco de historia

Juan Carlos “N” y su pareja Patricia “N” fueron detenidos en octubre de 2018 en la colonia Jardines de Morelos, municipio de Ecatepec, como presuntos responsables de al menos diez feminicidios, con cuyas víctimas cometieron actos de canibalismo.

Netflix debe reparar los daños con regalías

La diputada Castell, dijo que respeta la libertad de expresión, pero lo que busca con exhibir el caso es que Netflix se detenga, o en su caso, se ocupe las regalías para la reparación del daño, principalmente para la atención de los menores huérfanos.

“Hay que detener a cualquiera que tenga ganas de hacer este tipo de cosas. Sí, nada más que qué crees, que las regalías van a ser para las víctimas. Eso es lo que tenemos que proteger, no estar fomentando asesinos y que sigan haciendo de sus historias macabras comercio o negocio, hay que pararlo y hay que pararlo ahí. La intención de esto es que se sepa que lo sabemos y que no lo vamos a permitir”, detalló.

Por eso, vamos a trabajar en un proyecto de reforma para garantizar la reparación integral de daños de las víctimas indirectas, es decir, los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio.#ConLasVictimasNo#ConLosNiñosNo#ConLasNiñasNo pic.twitter.com/Mx5NRgVxNv — Teresa Castell (@teresacastellmx) September 27, 2023

La legisladora albiazul pidió a la sociedad mexicana no consumir ni fomentar este tipo de productos: “Porque lo único que estamos haciendo es fomentar más gente perversa, que tenga ideas de poder vivir como un negocio de este tipo de delitos que solamente dejan a la gente y a todas las familias de México lastimada”.

Sigue leyendo: Modus operandi de feminicidio en hoteles registra alza alarmante en CDMX