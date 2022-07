¿Por qué hay series sobre feminicidas y qué consecuencias traen a la sociedad?

A lo largo del tiempo han sido reproducidas en libros, películas y series de televisión que logran captar a la audiencia y quedar en el imaginario colectivo hasta normalizar conductas violentas. A la par, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), registró en su último estudio que 10 mujeres son asesinadas cada 24 horas en México.

El reciente éxito de la docuserie de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ‘Canibal: Indignación total’, que logró un rating de 16 millones de espectadores en sus primeros tres días de transmisión y se convirtió en el programa televisivo más visto en el horario de las 23:00 horas de la televisión mexicana, podría ser un ejemplo del fenómeno mediático que puede causar un contenido de ese tipo.

Desde 1880, las calles de México fueron escenario de homicidas seriales, como “El Chalequero”, quien asesinó a por lo menos 20 mujeres que se dedicaban al trabajo sexual en un periodo de ocho años.

A ese personaje mexicano, lo llegaron a comparar con el conocido Jack el Destripador por ser el primer asesino serial registrado en México y aparecer en la historia casi al mismo tiempo que Jack, aunque el termino de ‘feminicida’ aún no existía.

Podríamos pensar en ejemplos como los escritores mexicanos Manuel Payno y Vicente Riva Palacio, que publicaron ‘El libro rojo’ en la década de los 70´s, un compendio de los crímenes más sonados, desde Moctezuma II hasta Maximiano de Habsburgo.

Ricardo Ham, expone la negación de la figura del asesino serial en México en su libro ‘Asesinos seriales mexicanos: Las entrañas de una realidad siniestra’, en donde detalla la historia de más de 125 años de homicidas que terminan en silencio.

El libro de ‘Las muertas’, de Jorge Ibargüengoitia, quien relata la historia de las hermanas González Valenzuela, a quienes les atribuyeron el asesinato de al menos 150 personas.

U homicidas que no han tenido un espacio en algún contenido audiovisual como ‘El estrangulador de Tacuba’ también conocido como ‘Goyo’, quien asesinó a tres prostitutas y a una compañera de la carrera de ciencias químicas en 1942; ‘La mata viejitas’ responsable de al menos 16 asesinatos de personas de la tercera edad cometidos entre 1990 y 2006.

Más reciente, ‘El caníbal de la Guerrero’ responsable de la muerte de su pareja, una exnovia y una prostituta, a quienes degustó luego de matarlas y quien fue capturado en 2007.

O el reciente caso mediático de ‘El Monstruo de Ecatepec’, un feminicida que con ayuda de su pareja sentimental asesinó a un aproximado de 20 mujeres, abusaban sexualmente de ellas y se comieron sus restos.

Estos son algunos de los asesinos seriales más conocidos en el país, a quienes se les conoce por la difusión de la información de las carpetas de investigación de los casos. Hasta marzo de este año, se reportaron 966 carpetas de investigación abiertas en 2021 por posibles feminicidios, registradas en cinco entidades federativas. Pero, al tener este tipo de contenidos, ¿se logra algo a favor de la violencia de género?

Publimetro conversó con Lied Miguel, luchadora social, feminista y activista ciudadana en la Alcaldía de Tlalpan, quien aseguró que representar feminicidas en series televisivas invisibiliza a las víctimas “Se quedan ahí, en la oscuridad, sin ser de interés. El mensaje que se manda es que sí pasan las cosas, pero no nos interesa’. No es lo mismo que haya castigo a que haya justicia. Las mismas autoridades son juzgadoras”.

¿Quién se beneficia al poner al feminicida como la ‘estrella’ y no profundizar en el problema de violencia de género que tiene el país?

El Poder Judicial. Al final de cuentas, lo ponen como que sí está haciendo su trabajo y sí, pero atrás de ese trabajo hay víctimas, tienen que hacer cosas que no les toca.

’Vaya usted e investigue las placas, a ver si coinciden’ o ir a ver si el feminicida sigue viviendo donde debe de vivir para que se gire la orden de aprehensión.

¿Qué habría que hacer para generar un cambio en las instituciones?

Es un tema de capacitación. En teoría puedes saber que son los derechos humanos, que es la perspectiva de género, pero en la práctica el Ministerio Público, la Policía de Investigación, en lo jurídico y lo penal, no aplican la perspectiva de género.

No ha habido un cambio cultural real en las instituciones y no hay forma de controlar cómo están asistiendo las investigaciones, la revisión y análisis de las pruebas, no hay nada de eso.

No hay medios de control para que el caso no llegue a feminicidio, hay mucho trecho por recorrer. Si hablamos de un feminicida, sería algo como es el caso de caníbal de la serie, pues sí tiene un patrón. Ese patrón se debe atender desde antes y tratar aparte.

¿Qué tendría que hacer el gobierno ante la alerta de género que vivimos en México?

Invertir en campañas permanentes y masivas de prevención que vayan dirigidas a los hombres, no solamente las mujeres. Campañas formadas por un grupo de mujeres a hombres.

Cada institución debería de tener su Unidad de Género, dentro del área de desarrollo social, que sea independiente y que tenga su recurso propio.

Contar con un protocolo con discrecionalidad, autonomía, anonimato para resguardar a las víctimas y entonces hacer y generar acciones desde ahí para corregir, sancionar y erradicar la violencia desde esas instituciones, privadas y públicas.

Incluso que existan controles de confianza, en los que se evalúe al momento de la contratación, como lo hacen en cualquier empresa, pero con perspectiva de género.

¿Está bien tener contenidos como la serie del caníbal?

Hace muchos años hicieron una película que cambió radicalmente la percepción de los medios, que es El Cuarto Poder, te podían volver santo o demonio. Si puedes contar una historia distinta, desde la visión de la víctima, creo que te cambiaría en general la visión de la historia.

La mayoría de las historias son contadas desde la perspectiva de los delincuentes, de los feminicidas, de los agresores. No vendería mal si saben manejar el mismo tema con la finura que se han manejado, pero desde el otro lado. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental.

