Consejo Judicial Ciudadano emite opinión favorable para la ratificación de Ernestina Godoy

Ayer a las 8:51pm recibí un correo notificándome que por causas de “debido a que no existen condiciones de seguridad suficientes” la sesión más importante, en la que se votará sobre la opinión del CJC será remota y no presencial en Donceles. Me opongo a que sea virtual. ⬇️ pic.twitter.com/ahTXt3HlDr