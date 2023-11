Mayoría de autos que se venden en México no garantizan la seguridad de pasajeros

Mueren aproximadamente 16 mil personas al año debido a hechos de tránsito en México, de los cuales hasta 2.8 de cada 10 se podrían evitar si todos los autos contaran con las ocho tecnologías básicas de seguridad vehicular que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alertan organizaciones.

De manera conjunta, El Poder de Consumidor (EPC), Instituto del Sur Urbano, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Programa de Evaluación de Autos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP) advierten que ninguno de los 10 autos más vendidos en México en 2023 cumple con los elementos necesarios para ser considerados seguros.

Explican que los vehículos comercializados en el país no atienden las principales recomendaciones de seguridad vehicular de la ONU, ni cuentan con la calificación de 5 estrellas (la más alta) otorgada por el Latin NCAP.

Lo anterior se desprende de una revisión de las fichas de seguridad vehicular de los modelos 2023-2024 que corresponden a la más reciente actualización del sitio “Qué tan seguro es tu auto”, en el que se estudiaron 169 modelos 2023-2024, que en su totalidad representan el 88.3% de las ventas realizadas de enero a septiembre de 2023 en el país.

El coordinador de la Campaña de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor, Stephan Brodziak, señaló que no existe un etiquetado de seguridad vehicular para consumidores.

A partir del análisis hallaron que hay 21 modelos sin control electrónico de estabilidad (ESC); 16 no tienen cinturones de tres puntos en todas las plazas; 35 modelos aún no ofrecen anclajes Isofix/LATCH para los sistemas de retención infantil; 147 modelos no ofrecen frenado autónomo de emergencia (AEB).

En lo que se refiere al control electrónico de estabilidad denominado ESC, resaltaron que dicha tecnología reduce hasta en un 80% la probabilidad de choque por derrape y volcaduras.

También alertaron los peligros de que los modelos no dispongan de los anclajes para la instalación de un Sistema de Retención Infantil, para proteger la seguridad de un infante en el tránsito.

Carolina Pérez, investigadora del INSP, resaltó que es indispensable que los vehículos que se venden en México cuenten con protección a peatones y sistemas avanzados de asistencia al conductor como el frenado autónomo de emergencia (AEB).

Esto porque el frenado AEB se considera un sistema fundamental para, entre otras funciones, evitar colisiones y proteger a los usuarios vulnerables de la vía (peatones, ciclistas y motociclistas) especialmente en zonas urbanas.

Ante ese panorama, Alma Cruz de Mundo Unido Libre de Lesiones de Infantiles (MUNLI), sentenció: “las lesiones causadas por el tránsito son una de las principales causas de muerte y discapacidad en niños y niñas en nuestro país”.

Las organizaciones urgieron a la pronta actualización de la NOM-194 sobre dispositivos mínimos de seguridad para autos ligeros para armonizar las disposiciones relacionadas con la protección de los usuarios vulnerables de la vía (peatones, ciclistas y motociclistas) que, hasta ahora, no existen en dicha normativa.

Además, destacaron la necesidad de generar mejores instrumentos de información para los consumidores como un etiquetado de seguridad vehicular, claro y sencillo, que ofrezca información sobre el equipamiento de seguridad de los vehículos, así como su nivel de desempeño, el resultado de una evaluación con una calificación en estrellas.

Requisitos de seguridad para autos