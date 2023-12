¡No va a pasar! Advierte PAN sobre ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía de la CDMX

Diputados, alcaldes y militantes del Partido Acción Nacional (PAN); el senador independiente Emilio Álvarez Icaza; y el precandidato único de la coalición “Va X la CDMX”, Santiago Taboada, aseguraron que la la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), misma que se votará este 13 de diciembre en el Congreso Local, no pasará en el pleno.

A menos de 24 horas de que la continuidad, o no, de Godoy al frente de la FGJCDMX sea decida por los diputados locales, panistas como Santiago Creel, Mauricio Tabe, Lía Limón y Federico Döring; la activista Alessandra Rojo de la Vega; y quiénes aseguran ser víctimas del actuar de la Fiscalía, entre las que destaca Hilda Lara, hermana del vocero de dicha institución, Ulises Lara López, externaron sus testimonios en contra de la permanencia de las fiscal capitalina.

“Mañana el PAN de la Ciudad de México, los diputados y diputadas votaremos en contra de la ratificación de la actual fiscal”, aseguró el dirigente del partido blanquiazul en la capital, Andrés Atayde, quien aseguró que los legisladores de su bancada han recibido amenazas anónimas vía mensajes o llamadas; así como “sugerencias” para acudir a oficinas gubernamentales para cambiar el sentido de su voto.

No obstante, Atayde advirtió que habrá consecuencias si alguno de los 15 diputados panistas en la CDMX, deciden cambiar de opinión de último minuto o si ceden ante las presiones para rectificar su voto.

“Diputado o diputada que no asista y no vote en contra de la ratificación, de entrada chao chao a 2024, de entrada; y segundo, estaríamos poniendo seriamente bajo consideración del Consejo regional del PAN la expulsión”.

Por su parte, Taboada Cortina volvió a tocar el tema del presunto espionaje que habría perpetrado la FGJCDMX en contra de adversarios políticos del gobierno actual, entre los que también están la senadora Lily Téllez, Santiago Creel y Lía Limón.

El exalcalde de Benito Juárez, refirió que tiene en su poder 20 oficios que se consiguieron a través de juzgados federales, mismos que indicó, son la prueba del espionaje orquestado desde la FGJCDM, encabezada por Godoy y en que también se involucraron los fiscales de Colima y Michoacán, Bryant García Ramírez y Adrián López Solis.

“Esto, en cualquier país medianamente democrático, obligaría a que la fiscal ni siquiera se presentara a un proceso de ratificación, es una burla, no tiene ningún mérito, no tiene ningún resultado, no hay ninguna víctima contenta con el trabajo de la fiscalía. Han querido llenar, por supuesto, que a través de una narrativa, lo que no pudieron hacer a la ciudad en cuatro años”.

— Santiago Taboada.