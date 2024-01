Fraudes en compra, venta y renta de inmuebles aumentaron 110% en CDMX

El lucro con los deseos de muchos capitalinos que añoran tener una vivienda propia, es el pan de cada día de cientos de estafadores que defraudan a sus víctimas a nombre de dependencias gubernamentales como el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI). Solo en 2023 se duplicaron los reportes por fraudes inmobiliarios y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia (CCSJ) atendió a 400 personas que cayeron en este tipo de engaños.

De acuerdo con el CCSJ, en la CDMX los fraudes inmobiliarios se incrementaron 110% en el último año en comparación con 2022 . Sin embargo, la falta de denuncia es todavía una de las principales trabas para que estos ilícitos se mantengan impunes.

No importa si es a través de carteles pegados en postes y paredes o en portales de compraventa de inmuebles, este tipo de estafadores se aprovecha del déficit en la oferta de vivienda de la capital para endulzar el oído de los ciudadanos que sufren mes a mes pagando una renta, y buscan mejorar sus condiciones de vida.

“Se ponen a engañar a la gente a partir de presentarse como si fueran representantes instituciones públicas que promueven la vivienda. El caso más notorio es el INVI, o sea, el INVI no participa de la corrupción, pero usan su imagen los delincuentes para cometer fraudes inmobiliarios. Básicamente lo hacen por medio de redes sociales y grupos en los que promueven proyectos de vivienda que en realidad no existen”. — Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX

Guerrero Chiprés puntualizó que el 85% de los reportes recibidos en 2023 a nivel nacional fueron de la CDMX, siendo las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Iztapalapa y Azcapotzalco las demarcaciones con mayor tasa de fraudes inmobiliarios por cada 100 mil habitantes.

El presidente del CCSJ aclaró que aunque recibieron una mayor cantidad de reportes, no todos los fraudes denunciados a la institución se cometieron el año anterior, sino que fueron sucesos cometidos entre 2019 y 2023. En este sentido, Chiprés explicó que muchos de los reportes de la víctimas fueron para compartir su experiencia, pues solo 20 casos siguieron adelante con una denuncia ante el Ministerio Público.

«Algunas víctimas dicen “pues me equivoqué y ya”, aunque el daño puede ser de hasta 100 mil pesos. El 15% de los casos de 2023 fueron de 11 mil a 100 mil pesos, y a veces también valoran si vale la pena intentar abrir la carpeta de la investigación o no. En buena parte, pues no están muy estimulados a seguir, muchas de las personas que abren la carpeta ya no siguen tampoco, pues los procesos pueden durar dos, tres, cuatro, cinco años». — Salvador Guerrero Chiprés.

Durante 2023, Publimetro documentó una serie de casos en los que los defraudadores se hicieron pasar por personal del INVI, incluso mostrando documentos y credenciales presuntamente firmados por funcionarios de la dependencia, mediante los cuales estafaron a sus víctimas con cantidades de entre 30 mil y 300 mil pesos.

Para evitar caer en este tipo de fraudes, el Consejo Ciudadano recomienda no realizar depósitos por adelantado, y no hacer trato únicamente de palabra sin un contrato o convenio firmado previo. “Se debe eliminar por completo la idea de que la vivienda es regalada, eso es falso, no existe, hay que asumir con realismo que las viviendas tienen un precio de mercado, ocasionalmente hay ayuda de interés social, pero en general todas cuestan”, sostuvo Guerrero Chiprés.

A considerar

Durante 2023, en el 15% de los casos de fraude inmobiliario reportados ante el CCSJ fue de 11 mil a 100 mil pesos; 43% fueron fraudes menores a 10 mil; 11 % de 5 mil a 10. mil; 17% de entre 2 mil y 5 mil pesos; y 15% por menos de 2 mil pesos.

fue de 11 mil a 100 mil pesos; 43% fueron fraudes menores a 10 mil; 11 % de 5 mil a 10. mil; 17% de entre 2 mil y 5 mil pesos; y 15% por menos de 2 mil pesos. Los porcentajes por tipo de inmueble ofertado para los fraudes fueron 61% departamentos, 19% casas, 5% terrenos, 2% locales.

El tipo de transacción con la que se defraudó en la CDMX fue del 62% por renta de inmuebles, 31% por compras y 6% por venta.

