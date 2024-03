Normalistas de Ayotzinapa reclaman que homicidio de Yanqui Gómez debe aclararse

Los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, exigieron a las autoridades que se esclarezcan los hechos ocurridos el 7 de marzo en el antiguo libramiento a

Tixtla, en donde su compañero Yanqui Kothan Gómez Peralta perdió la vida a causa de los disparos que realizaron policías estatales por un supuesto enfrentamiento, por lo que se debe dar acceso a los videos del C4 de la zona.ç

Además de pedir la destitución de Rolando Solano Rivera, secretario de Seguridad Pública del estado, así como del coordinador de la policía estatal y también demandaron detener el hostigamiento y represión a los estudiantes.

Los integrantes del Comité Ejecutivo Ricardo Flores Magón condenaron la agresión contra sus compañeros Gómez Peralta y de tres más que fueron detenidos que fueron sometidos a malos tratos, además de que los crímenes cometidos contra normalistas de esa escuela siguen impunes.

“Cuando creíamos que el terrorismo de estado había pasado, el gobierno vuelve arremeter contra la Normal de Ayotzinapa, escalando la confrontación contra nuestro movimiento y asesinando a nuestro compañero Yanqui Kothan Gómez Peralta. Nos acusan de violencia en nuestras protestas, nosotros nos preguntamos: ¿No es violencia que la policía nos asesine? ¿No es violencia que nos desparezca?”.

¿Qué pasó en Tixtla?

De acuerdo con Comité, la agresión ocurrió un día después de la protesta en Palacio Nacional, en la que se rompió una puerta del inmueble, cuando sus tres compañeros salieron a bordo de una camioneta propiedad de la Normal hacia Chilpancingo para ir por tres compañeras, cuando llegaron a la entrada de la ciudad se detuvieron para hacer unas compras cuando los policías llegaron y los obligaron a bajar.

En ese momento, Yanqui Kothan Gómez Peralta quiso arrancar para volver a la Normal, pero dispararon en su contra, detuvieron a quien iba de copiloto, posteriormente al que iba en los asientos traseros junto con otro estudiante que acudió a la zona para ayudar.

“Para evadir su responsabilidad, los policías sembraron armas y drogas en la camioneta, dijeron que los estudiantes dispararon primero. No aseguraron la escena del crimen, movieron indicios del lugar, tales como la camioneta en que la iban nuestros compañeros, se negaron a entregar a tiempo los videos de las cámaras del C4, el arma encontrada no le hicieron las pruebas para verificar si fue disparada, no encontraron en la escena del crimen ningún casquillo que fuese disparado por tal arma”.

También criticaron que sus compañeros detenidos no fueron presentados de inmediato ante el Ministerio Público, sino hasta varias horas después, por lo que lamentaron que el gobierno actual encubra a la policía que criminaliza a los normalistas de Ayotzinapa.

“Los estudiantes de Ayotzinapa seguiremos en lucha por verdad y justicia para nuestros camaradas caídos y desaparecidos, por la educación pública y por un mundo mejor. Ningún gobierno logrará silenciar nuestra voz crítica. Ayotzinapa morirá el día que muera el Sol”.