Proponen crear el ‘Sistema de Pensiones para el Pequeño Comercio’; regularía y aseguraría a 32 millones de establecimientos

Ante la inminente creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio (Concomercio) junto a legisladores de la Cámara Alta del país, preven la implementación de políticas públicas para regular a -mínimo- 32 millones de trabajadores de la economía informal, dando prestaciones laborales, pensión, seguridad social y servicios de salud.

Mediante una reforma (que en próximas semanas propondrá a senadores, diputados y candidatos electorales) el presidente de Concomercio, Gerardo López, buscará cambiar una cuota que pagan todos los comerciantes, por un aseguramiento; es que desde hace décadas, los trabajadores pagan una cuota anual al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).

En entrevista con Publimetro , el presidente del Consejo consideró más viable modificar los montos que dan los comerciantes, para así crear el Sistema de Pensiones para el Pequeño Comercio, que permitiría crear un sistema de ahorro y seguridad social para la economía informal, que da el 80 por ciento de empleos en el país.

Aunado a ello, también se buscaría que el SAT y Hacienda, den un apoyo a los pequeños comerciantes que paguen puntualmente sus impuestos, para que ese un porcentaje de su pago se vaya al Sistema de Pensiones para el Pequeño Comercio, así “se podría incorporar a todos los que no tienen protección, a un sistema que les diera la posibilidad de tener una cobertura, esto es un ejemplo de algo novedoso que se puede tener”.

“Es importante porque el trabajador del pequeño comercio no tiene prestaciones, el trabajador del pequeño comercio mantiene con sus ahorros su familia, sus enfermedades, mantiene por su cuenta los gastos funearios, y 7 de cada 10 adultos mayores, que se encuentran en el comercio pequeño, no reciben ninguna pensión”, lamentó.

Gerardo López insistió en la importancia de la propuesta, ya que, dijo, es muy poco el porcentaje de los establecimientos mercantiles que inscriben a su personal en el IMSS; entonces la realidad, prosiguió, estamos hablando que mercados públicos, tienditas de abarrotes, negocios de zapaterías, papelerías, tiendas de pintura, todos estos negocios que nos encontramos en nuestra colonia, en realidad ni el dueño del establecimiento ni los trabajadores tienen un sistema de pensión.

“Por eso es que decimos que esta reforma que se propone para esta semana crear este Sistema de Pensiones del Bienestar, no está hecho para el gran sector de la población, de los trabajadores que se encuentran en la informalidad, está hecho para un sector más pequeñito, que es este sector que recibirá a partir de esta reforma -en dos años- sus pensiones, estamos hablando de alrededor de 76 mil trabajadores contra 32 millones de trabajadores que nos encontramos en la informalidad y no recibimos este sistema de seguridad ni de pensiones. Es una propuesta que vamos a hacer, que no existe, no está sobre la mesa legislativa, es una propuestas que estamos conformando”, concluyó.

— Gerardo López