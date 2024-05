Mexicanos pierden el interés por el ‘delicioso’, afirma sexóloga

La actividad sexual en México ha ido a la baja durante los últimos años, informó la sexóloga Claudia Lobatón Sánchez, quien consideró que la alimentación, niveles de estrés, y los rezagos por la pandemia por el covid-19, son parte de los posibles factores que han disminuido el apetito sexual en la población.

En el marco del Mes Internacional de la Masturbación, la sexóloga de Platanomelón, fabricante de juguetes eróticos, explicó a Publimetro que esta situación también se ha visto en varios países del mundo en el lapso de 2022 y 2023, ya sea en relaciones sexuales o masturbación, sin que –hasta el momento– haya una razón exacta.

“Si comparamos el 2022 con 2023, tiende a haber una disminución de práctica de masturbación, y en general, estadísticamente vamos a la baja en cuanto a actividad sexual se refiere. Esto también se ha visto en otros países, la razón exacta no se sabe, es algo que apenas se está estudiando; sin embargo, apunta a que se debe a factores de alimentación” — Claudia Lobatón

“La pandemia fue un fenómeno que hizo que las prácticas sexuales no estuvieran tanto dentro del menú de las personas. Y esto puede ser una explicación; también puede ser una explicación relacionado con los niveles de estrés y alimentación. Todavía se está estudiando”, agregó.

Uno de los factores que podrían revertir esta situación es la masturbación, que entre sus beneficios se encuentra la mejora la salud cardiovascular; la generación de dopamina y oxitocina (neurotransmisores que ayudan a relajarse y concentrarse); y sobre todo, el aumento del deseo sexual.

De acuerdo con la Encuesta de Hábitos Sexuales, el uso de los juguetes eróticos mejora las relaciones sexuales de las parejas en un 25 por ciento, y la experiencia de la masturbación en un 21 por ciento.

“En México, el nivel de juguetes sexuales y masturbación tiene grandes mitos, pero también estamos abriendo paso para que seamos una sociedad más libre (...) al final también hay un 25 por ciento de personas que mejoran las relaciones sexuales en pareja el uso de juguetes”, destacó.

Reiteró que es importante autocomplacerse para conocerse, pues expuso que las mujeres –o personas con vulva- llegan más rápido al orgasmo a través de la estimulación con un juguete sexual (5 minutos) que con una pareja casual (30 minutos) debido a un tema de falta de seguridad.

Aunado, dijo, a que del 53 al 65 por ciento de las mujeres fingen un orgasmo, y esto está muy relacionado a no conocer tu cuerpo, con no saber qué te gusta, entonces creo, desde ahí hay un gran beneficio. “Si yo me complazco, conozco cómo es que puedo llegar al orgasmo, qué me es más sencillo, cuáles son las posiciones que me son más fáciles”.

“Hay mitos en pareja que hablan, por ejemplo, de que un juguete sexual puede sustituir a la pareja, y en realidad se cree como una idea de competencia, como si en un encuentro sexual solo involucraramos órganos sexuales (penetración), y no emociones (estimulación), hay que involucrar más allá de todo lo que somos como personas”, i — Claudia Lobatón

La experta aseveró que muchas veces –particularmente en mujeres– no se autoexploran porque se cree que “es malo, es sucio”. Pero esto provoca que las mujeres no tengan un acercamiento consigo mismas, “no tengo acercamiento, y nosotros estamos buscando dar desde cuestiones anatómicas, de identificar dónde está el clítoris, dónde se siente mejor, hasta hablar también cuestiones de privacidad, dónde sería mejor hacerlo”.

“Esperaríamos que las personas utilizarán –no sé si más juguetes sexuales en sí mismo– pero que se perdiera la vergüenza, al final, como sea que lo hagan que lo hagan sin vergüenza y genere placer”, declaró.

44% de mexicanos han sentido vergüenza al autocomplacerse por primera vez

En el marco del Mes Internacional de la Masturbación, el Instituto Mexicano de Sexología, reveló que el 44 por ciento de los mexicanos sienten culpa, vergüenza o que están haciendo algo malo después de masturbarse por primera vez.

Para la sexóloga Claudia Lobatón, estas emociones pueden ser una barrera para descubrir la sexualidad de uno mismo y el autoplacer. De hecho, “nadie les ha dicho que tocarse es bueno, ni tampoco les han dado ideas de cómo hacerlo”.

Es fundamental normalizar y desmitificar la masturbación en países como México donde el 83 por ciento de la población considera que no recibió buena educación sexual, entendiendo como buena información suficiente, clara y objetiva que los aleje de la culpa.

Sobre las estadísticas de este tema, dio a conocer que en la encuesta antes mencionada que se realizó en 2023, arrojó que entre el 16 y 20 por ciento de personas dijeron que sí se complacen varias veces por semana.

El 8 por ciento de la población de esta encuesta son hombres, quienes aseguraron que se tocaban a diario. “Es una encuesta total de mil 974 personas, de las cuales eran mil 25 mujeres y 948 hombres, más o menos homogénea la población”.

Mientras el 12 por ciento de mujeres aceptaron que se complacen varias veces por semana, el 20 por ciento de hombres también lo hacía. “Y esto tiene que ver con la falta de educación que suele verse en la masturbación como algo no permitido, y particularmente para las mujeres, en esta negación del placer”.