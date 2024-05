“No tengo contrincante en Benito Juárez, mi tiro es contra el jefe de gobierno”: Luis Mendoza Acevedo

En medio de una contienda electoral marcada por tensiones y desafíos, el candidato del PAN a la alcaldía de Benito Juárez, Luis Mendoza, revela una preocupación latente: la inseguridad. En una entrevista exclusiva con Publimetro, Mendoza expone con franqueza los peligros que enfrenta como opositor político, desde la persecución gubernamental hasta las amenazas personales.

Luis, bienvenido a Publimetro. ¿Cómo va el proceso de tu campaña?, ¿qué te dicen los vecinos?

— Híjole, traigo el mal del candidato, ¿no?: “Voy muy bien y voy a ganar”, pero es verdad, voy muy bien y voy a ganar. ¿Qué dicen los vecinos? Muy bien, muy cobijado, muy apoyado. No es el vecino que yo convoco, sino el vecino de la calle que me encuentro en la fondita, en el restaurante, en la gasolinera, en la tiendita, te pasan a saludar. Justamente es eso, es el cobijo que voy sintiendo. La verdad yo no me dejo guiar por la gente que siempre te ha apoyado, sino por los que crees que no te apoyan y si te apoyan es que las cosas van bien.

Hace rato me dijiste que tú no te confías. Prácticamente cualquiera diría que el PAN ya está arraigado en Benito Juárez, pero sigues haciendo encuestas. ¿Has visto que tu proyecto sigue creciendo?

— Así es. El PAN en Benito Juárez es una marca, ya es una tradición, una cultura, estamos muy arropados, gracias a Dios. Gracias a los vecinos, el PAN va a seguir gobernando en Benito Juárez, pero mi intención no es confiarme. Primero, uno no se puede confiar porque no ha hecho nada, todos los días hay que trabajar por lo que quiere conseguir, por lo que va logrando.

Y eso es lo que me ha llevado a tener esta candidatura y que esta campaña haya sido tan exitosa. ¿Cuál es mi intención? No nada más ganar, sino cómo ganar. Yo necesito ganar para apoyar a Xóchitl Gálvez, a Santiago Taboada, a Federico Döring, a todos los candidatos, porque el PAN en Benito Juárez, junto con la alianza, tenemos que verdaderamente arrasar. Y esa es mi intención.

¿Esperas algún porcentaje de voto?

— Mira, no quiero hablar de más, porque sería una gran apuesta y un gran compromiso, pero fuera de soberbia, vamos a arrasar en Benito Juárez, con el apoyo de todos los vecinos. Sin él, no hubiéramos hecho nada, y yo me he acostumbrado a eso, a cambiar la historia en Benito Juárez de todas las votaciones, porque toda la gente pensaría que en Benito Juárez va a ganar el PAN, pero se ha ganado por los buenos gobiernos, se ha ganado por los buenos trabajos de los diputados, se ha ganado porque hemos hecho mucha labor, pero no quiero que el vecino piense que ya me acostumbré o que ya gané, no. Hay que demostrar cada día más, y por eso estamos trabajando como si estuviéramos perdiendo, ¿para qué? Para subir la votación y para que se demuestre que yo, en lo personal, rompo mi propio récord del apoyo de los vecinos. Eso es lo que busco.

Foto: Nicolás Corte | Publimetro

¿Y cuáles son los temas que has detectado que tienen mayor importancia para los votantes en Benito Juárez?

— Se puede englobar en su calidad de vida, pero son dos cosas muy importantes: seguridad y servicios urbanos. Esos dos ejes yo los tengo de campaña, porque yo tomé esta campaña, no en lo que yo creía, sino en lo que el vecino necesita. Entonces, lo que el vecino necesita es seguridad, “Blindar BJ 360″, que va a ser Blindar, pero mejorado.

¿Servicios urbanos en qué viene? En una ramificación tremenda, en mejora de parques, en mejora de banquetas, en mejoras de iluminación, mejora en espacios públicos. Todo esto hay que mejorarlo, pero en un sentido con mayor tecnología, sustentabilidad, ecología, todo para que el vecino se sienta satisfecho. Porque no es la banqueta simple, tiene que ver la tecnología y la planeación de muchas cosas que nos llevan al estatus que se merece Benito Juárez.

Me decías que planeas mejorar las condiciones laborales de los policías que trabajan en el programa de Blindar BJ. ¿Qué te han dicho los policías al respecto?

— Yo sigo insistiendo y digo que los mejores policías de la Ciudad de México son los de Blindar BJ, en Benito Juárez. Hay que cuidar a quien nos cuida. Ese es el lema y creo que eso es lo que tenemos que llevar a cabo: darles mayor capacitación, que no tienen la misma capacidad que los policías de la Ciudad de México, tenemos mayor capacitación en Benito Juárez, mayor cobijo y protección para los familiares de los policías, porque si tú le das esa certeza de apoyo, desarrollo para sus familiares, el policía va a estar más a gusto y te va a cuidar mejor. Eso es lo que estamos implementando.

“Me cuido de la fiscalía, me cuido de Martí Batres, me cuido de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque ellos están haciendo campaña completamente abierta” — Luis Mendoza, candidato del PAN, PRI y PRD a la alcaldía de Benito Juárez

Oye, ¿no tienes miedo con la violencia electoral? Acaba de pasar un incidente bastante grave con Alessandra Rojo de la Vega. ¿Tú qué opinas sobre este tema en específico?

— Que es muy lamentable. ¿Cómo puede ser posible que en una ciudad, supuestamente de vanguardia, donde supuestamente habían traído al Batman, tengamos este nivel de atentados? Ojo, podemos agradecerle a Dios que nuestra amiga Ale está viva, pero no muchos la libran. Esa es la gran diferencia. Sí, sí tengo miedo del crimen, sí tengo miedo del propio gobierno que persigue, sí tengo miedo de que Martí Batres no sea capaz de darnos seguridad a ningún candidato y si no nos da a nosotros, menos a cualquier ciudadano.

Sí me da miedo la fiscalía... No, no me da miedo, me cuido de la fiscalía, me cuido de Martí Batres, me cuido de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque ellos están haciendo campaña completamente abierta. Este gobierno es una campaña de Estado. Por eso cuando me preguntan por los demás candidatos, yo digo que mi tiro no es con ellos, mi tiro es contra el jefe de gobierno, contra la elección de Estado que se están impulsando y que meten no nada más las manos, meten el cuerpo entero.

Entonces tengo que tener con mi familia y mi equipo cercano muchísimo más cuidado de lo que ha estado pasando, porque verdaderamente no tenemos ningún tipo de protección. Y si yo pudiera pedir protección legalmente sería a los de Blindar BJ. Tendría que encontrar el modo tramitológico para hacerlo. Pero yo nada más confiaría en los policías de Blindar BJ.

¿A ti te han llegado a amenazar o...?

— Pues sí, la fiscalía, el gobierno me persigue afuera de mi casa. Hay gente siguiéndome, gente buscándome, vigilándome, a mis familiares. Eso ya desgraciadamente es mi vida hoy, por ser oposición y por ser del PAN, porque saben que vamos a ganar.

Foto: Nicolás Corte | Publimetro

¿No valdría la pena realmente tomar esta decisión de que te cuide la policía de Blindar BJ? Es un tema bastante grave y bastante serio.

— Lo tengo que pedir. Hasta donde sé, tengo que pedir las medidas ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y ellos deciden qué policía me cuida. Entonces yo no confío. Imagínate que el que me persigue me cuide. Entonces, mejor voy a mandar un escrito de que si me quieren cuidar, que sea a través de los elementos de Blindar BJ, porque no confío en otra policía ni en el gobierno.

Y el mensaje para los ciudadanos, al final de cuentas, es que van a estar seguros aquí en Benito Juárez. Van a estar seguros y con la experiencia, la calidad de vida que ellos tienen y que va a mejorar, porque en Benito Juárez los vecinos se sienten bien y van a estar mejor. Eso es lo que les puedo prometer y lo puedo cumplir. Mi intención es dar mayor cercanía, mejores servicios y que sigamos cuidando de Benito Juárez como lo hemos hecho hasta ahora.

Respecto a tu contrincante, ¿cómo has visto su desempeño?, ¿crees que no ha funcionado su proyecto?

— Pues no tengo contrincante, porque el contrincante, insisto, es el gobierno de la ciudad, la fiscalía y la secretaría. A los vecinos no los engañas, a ellos no los timas, a ellos no los compras. Entonces se informan, conocen y saben y por eso van a tomar la decisión de votar por nosotros y eso los agradezco mucho.

“(El agua contaminada) ya no es un tema político, es un tema de salud pública y de seguridad nacional; los vecinos no sabemos hasta dónde nos puede afectar en la salud” — Luis Mendoza, candidato del PAN, PRI y PRD a la alcaldía de Benito Juárez

¿Sientes que el Estado está tratando de apropiarse de esta demarcación o crees que ni siquiera lo intentan?

— Claro, tienen pavor, saben que aquí es la cuna de la oposición en la ciudad y en el país. Nosotros nos convertimos en eso, por eso nos han perseguido, por eso nos amenazan con los familiares, por eso nos extorsionan con eso. Los programas sociales no han dejado de trabajar, no han dejado de venir a meterse aquí. Pero cuando tienen que dar la cara, como en el tema del agua, no se aparecen. Ahí sí no hay carpetas de investigación a los verdaderos responsables del gobierno de la ciudad, que es Sacmex.

Ahí no hay carpetas de investigación, ahí no hay perseguidos, ahí no hay órdenes de aprehensión. ¿Qué pasa, Martí (Batres)? Hasta hoy, no nos saben decir qué es lo que ha pasado con el tema del agua y no nada más eso, nos mandan un mensaje claro: restringieron tres años la información de qué es realmente lo que pasa en Benito Juárez. Ya no es un tema político, es un tema de salud pública y de seguridad nacional; los vecinos no sabemos hasta dónde nos puede afectar en la salud.

Se decía que esta información tendría que ser pública por ley.

— Por ley, porque es un tema que afecta a todos, a los ciudadanos. Y la restringieron durante tres años. ¿Por qué tiene miedo de decir qué es lo que está pasando? ¿Gasoductos? ¿Qué fue? No. No fuera otra situación porque ahí estaría el jefe de gobierno dando declaraciones y señalando a responsables. ¿Por qué no lo hace a través de Sacmex? ¿Cuántos implicados hay? ¿Quién es responsable? Voy a estar muy al pendiente con los vecinos para apoyarlos. Porque yo también soy vecino de Benito Juárez. Vamos a seguir hasta donde tenga que seguir y, sobre todo, quienes tengan que caer.

Parece que del otro lado la campaña solo se centra en el Cártel Inmobiliario. Todavía hoy (lunes) en la mañana escuchaba que Clara Brugada mencionaba que ustedes son los que tienen que aprobar los permisos. ¿Qué le podría responder al respecto?

— Pues que lea la ley, que la asesoren bien. Y que el verdadero cártel ya está, lo dijo Santiago anoche (domingo) en el debate. Hay muchas caras de los políticos que se han enriquecido y que son de Morena. Pregúntenle a (Rocío) Nahle, pregúntenle a la propia candidata que tienen aquí (Leticia Varela). ¿Cuántas propiedades tiene y en cuánto tiempo lo ha logrado hacer? Eso es muy difícil de hacer cuando uno se dedica nada más a la política. Entonces que den la cara a ellos.

¿El discurso del Cártel Inmobiliario no les preocupa para nada?

— No, los vecinos de Benito Juárez saben qué es lo que se dejó venir por eso. El 21 lo perdieron. Eso fue lo único que encontraron para querernos bajar, quitarnos del camino. Y seguimos nosotros trabajando. El vecino está muy enterado de lo que está pasando y realmente nos ha cobijado y nos ha dado la venia para que sigamos trabajando. Y por eso vamos a ganar el 2 de junio.