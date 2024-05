”Vamos a ganar para unir, no para dividir”, Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada reciben apoyo de la Marea Rosa

La Marea Rosa, conformada por organizaciones y ciudadanos, inundó el Zócalo de la Ciudad de México en apoyo a Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, candidatos de la oposición para la presidencia y jefatura de Gobierno capitalino, en la recta final de campaña, a dos semanas de las elecciones más grandes de la historia.

Globos, banderas, pancartas y paraguas tiñeron de rosa la Plaza de la Constitución, en la que retumbó el grito unísono de “¡Fuera Morena!” de al menos 95 mil personas, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobierno capitalino; aunque la Marea Rosa estimó que asistieron un millón de personas.

Desde temprana hora hubo dificultades para entrar al primer cuadro de la Ciudad de México, debido a que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ocupaban un tercio de la explanada, lo que derivó en un enfrentamiento previo al mensaje de los candidatos, mismo que no pasó a mayores por la intervención de la policía capitalina.

Ante un Zócalo desbordado, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que durante las elecciones de este 2 de junio se definirá si sigue la “opresión”, o regresa la libertad al país; además, dijo que buscará ganara la presidencia “para unir, no para dividir”, como dijo, lo hace el presidente López Obrador.

“Ustedes saben que en estas elecciones no solo nos jugamos la presidencia, no solo nos jugamos el Congreso, nos jugamos nueve gubernaturas. Nos jugamos si los siguientes años serán de opresión, o de libertad. Este pueblo siempre ha elegido ser libre. Que nos escuchen dentro de Palacio Nacional: ¡México siempre será libre!”, expresó.

Ante el grito de “¡presidenta, presidenta!”, la panista dijo que trabajará junto a Santiago Taboada para llevar medicina a los enfermos, agua a los sedientos y el sustento a los olvidados.

Bajo un sol de 30 grados, Gálvez hizo un llamado a la Marea Rosa a salir a “desbordar” las urnas el próximo dos de junio para que –ella y Taboada– puedan lograr la victoria, y así demostrar que la clase media sí sale a votar.

“Vamos a ganar para sacar a los más pobres de la pobreza. Vamos a ganar para ser una clase media fuerte. Vamos a ganar para abrir esa puerta de Palacio Nacional a todos los mexicanos. Vamos a votar para derrotar la muerte, la mentira y el miedo. ¡Vamos a votar para llegar juntos a la victoria!” — Xóchitl Gálvez

Concentración Marea Rosa CDMX Foto: Leonardo Lugo

La esperanza cambió de manos

Hoy este Zócalo es la última parada de este largo viaje que nos llevará al triunfo en tan solo 15 días, este Zócalo respira esperanza y futuro, como lo decía nuestra próxima presidenta, la esperanza cambió de manos, expresó Santiago Taboada al inicio de su discurso, en el que resaltó que representa a una nueva generación, la generación del cambio en la Ciudad de México.

Ante el grito de “¡jefe de Gobierno, jefe de Gobierno!”, el panista resaltó que hará todo lo posible para que la capital del país sea la entidad que más votos le de a Xóchitl Gálvez durante las elecciones del próximo dos de junio, para así acabar con la polarización que se vive en la Ciudad, por culpa de Morena, “es una lucha clasista emprendida por ellos, nos insultaron por pensar diferente, por tener aspiraciones”.

“Hoy asumo el compromiso, asumo el compromiso de esta agenda de la sociedad civil para que juntos logremos hacer de la Ciudad de México el mejor lugar para vivir. Queremos junto con Xóchitl Gálvez construir una ciudad donde la igualdad se convierte en realidad, sin importar de qué lado de las ciudades vivas. Una ciudad donde las oportunidades te permitan cambiar tu historia”, destacó.

Indicó que en la Ciudad de México se necesita un cambio con esperanza, debido a que diariamente se respira miedo por la negligencia y la extorsión que paraliza a los capitalinos, “no podemos quedarnos quietos, no podemos conformarnos, no podemos ser espectadores del daño tan grande que le están provocando a la ciudad y al país”.

“Yo me asumo como un aspiracionista, porque de mi familia aprendí que el trabajo y el esfuerzo son siempre bien recompensados, porque quienes llegan, porque quienes llegan a esta ciudad lo hacen para cumplir sus sueños, conseguir sus metas y salir adelante. Amo mi ciudad, me siento profundamente orgulloso de vivir aquí, quiero cuidar de ella” — Santiago Taboada

Frente a las fuerzas políticas del PRI, del PAN y del PRD, Taboada dijo que se necesita de la sociedad civil como la Marea Rosa, para lograr la victoria, y así tener “el mejor gobierno en la historia de la Ciudad”.

“Creyeron que los pésimos resultados de sus gobiernos no tendrían consecuencias. Creyeron que la clase media no sabía marchar y aquí estamos, que las mujeres y que los jóvenes no tomarían las calles. El tiempo se agotó, es momento de decidir y hoy vamos a decidir de qué lado de la historia queremos estar”, insistió.

Finalmente Santiago Taboada reiteró el llamado a votar el próximo dos de junio, pues “tenemos que llenar las urnas de votos, tenemos que desbordar esas urnas de votos para lograr que el gerente de Palacio se vaya por fin a su rancho a descansar”.

Ni un voto a Máynez

Previo al mensaje de los candidatos, el ex perredista Guadalupe Acosta Naranjo, hizo un llamado a la ciudadanía a no votar por el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, al que acusó de “comparsa” de Morena y Claudia Sheinbaum.

El representante de la coalición “Fuerza y Corazón por México” ante el Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que la Marea Rosa no puede ser neutral con el actuar de Movimiento Ciudadano, y reiteró su compromiso con Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum.