Xochimilco padece un ecocidio, usan agua contaminada para animales y cultivos

Durante varios años, los productores de Xochimilco han resistido una crisis por falta de agua en sus zonas de cultivo, debido a la sequía y la extracción de agua por pozos que ha dejado erosionado el suelo de conservación; sin embargo, esta emergencia se agrava con las pésimas condiciones de cultivo que denuncian los trabajadores.

Durante el recorrido que realizó Publimetro por lagos de los pueblos de San Luis Tlaxialtemalco y San Gregorio Atlapulco, un productor –que decidió permanecer en el anonimato– denunció que el agua tratada que les envían desde el Cerro de la Estrella al paraje Tlamelaca, realmente son aguas negras, que causan un daño ecológico importante al medio ambiente de Xochimilco.

Este “ecocidio” inicia con la poca fauna que aún subsiste en los lagos, como pescados, ranas y patos, que en el paraje Tlamelaca se les observa bebiendo del agua tratada con desesperación para sobrevivir a las altas temperaturas históricas que azotan a la capital del país, sobre todo en esta demarcación rural, que dice, ha sido olvidada por el Gobierno capitalino y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Las condiciones para cultivar no son las adecuadas. Hoy ves que hay una descarga de aguas negras en lo que era el lago, eso es un ecocidio, un daño ecológico (...) ¿cómo estás mandando esta agua para la zona ecológica? Las aves, los pescados, las ranas, los sapos, se alimentan de esa agua. ¿Qué no tienen conciencia? Dónde está eso de venir y corregir, pasan los años y dicen que no hay presupuesto”, criticó.

Sin embargo, este no sería el principal daño de lo que asegura, es “agua contaminada”, pues el productor de San Luis Tlaxialtemalco afirmó que cuando dicha agua entra en contacto con metales pesados (que transportan el líquido) puede provocar varias enfermedades en los humanos, entre ellas, el cáncer, a pesar de los métodos de seguridad que utilicen.

“Todo eso contamina el agua con metales pesados, el primer contacto del agua con metales pesados ¿qué ocasiona al ser humano a la larga? cáncer. Por eso cuando trabajo riego con los guantes, pero aun así eso no me da seguridad que me proteja de todo” — Productor San Luis Tlaxialtemalco

Relató los más de 100 productores de la zona, trabajan con sus manos y sin protección, tal y como lo hacían sus abuelos y padres, por lo que hizo un llamado a las autoridades, sobre todo a la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), a realizar capacitaciones para los chinamperos que quedan en la demarcación rural.

“Los productores trabajamos con las manos, no hay métodos de prevención, es la conciencia. Trabajamos rudimentariamente, como se hacía hace 60 años, y el Gobierno no viene y capacita ¿dónde está la capacitación?, no hay un programa integral”, indicó.

“¿Por qué no hacen un proyecto con todos los chinamperos? Que cada quien tenga sus celdas solares y se quiten los cables de luz que dicen que contaminan; con las fotoceldas, necesitamos la luz eléctrica, pero no hay un compromiso del Gobierno para ver las condiciones en que trabajamos”, prosiguió.

Agua contaminada eleva costos de producción

Daniel Hernández Martínez, productor nativo del pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, mencionó que desde hace más de 50 años se dedica a la producción de flores, y que hubo un tiempo en el que los canales eran bastos y limpios, no como ahora, que dijo, son llenados por aguas sucias, que no solo hacen daño al medio ambiente, sino que también elevan el costo de la producción debido a que contaminan las plantas.

Dichas plantas son aromáticas –y comestibles– como la menta, hierbabuena y manzanilla; pero las que más son afectadas, son la nochebuena y el cempasúchil, debido a la delicadez de las plantas que se siembran en la zona de conservación de la Ciudad de México.

“La contaminación de las aguas aquí es fundamental, si un agua va contaminada con agua de drenaje, pues lógico van a tener bacterias, hongos en toda la producción, y entonces qué pasa, si hay una bacteria o un hongo el productor tiene que aplicar más producto y no es rentable para nosotros. Primero, dañamos el medio ambiente, segundo, tenemos que salvar la producción y meterle más dinero para poder cosechar y sacar adelante a la familia”, explicó.

Lago en San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco Foto: Nicolás Corte

Lamentó que durante los últimos años ha perdido hasta el 50% de sus producciones de nochebuena y cempasúchil debido al agua contaminada que produce hongos en las plantas; y reiteró el llamado a las autoridades a poner atención en los chinamperos de Xochimilco –sobre todo de San Luis Tlaxialtemalco– que sufren por el abasto de agua tratada.

“La nochebuena que es una planta muy delicada, y si no se tiene un agua adecuada no hay cosecha, se ha perdido el 50% de cosecha, también de cempasúchil; ahora nosotros en la actualidad estamos produciendo hierbas aromáticas que estamos desplazando a diferentes partes de la república. Entonces nosotros lo que queremos es que las autoridades vengan a dar solución a la problemática, que es la falta de agua tratada en los canales”, insistió.

Daniel dio a conocer que a veces funcionarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) se acercan a ellos para presentar propuestas a sus problemas, pero “solo nos pasan a marear”. Dijo que el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco ya tiene un daño ecológico grave, por lo que pidió negociar, “pero con una persona que tenga capacidad, que nos dé solución de que nos va a sacar adelante”.

“Esto urge, no hay que traer un curita, aquí ya es hacer obras, que venga un ingeniero de Sacmex que diga, saben que, va a haber agua. Que se limpien los canales, se saque todo el cochinero, esos troncos, toda esa basura, y que no nos vengan a marear que nos van a hacer un seccionamiento, cuando todo está feo” — Daniel Hernández Martínez, productor

Xochimilco está contaminado, confirma UNAM

Sobre este tema, Marisa Mazari, del Instituto de Ecología de la UNAM, dijo que se han encontrado bacterias y otro tipo de organismos, como virus, que producen enfermedades gastrointestinales en distintos sistemas acuáticos de Xochimilco: pozos, agua subterránea y canales, así como en aguas residuales y tratadas que se usan para consumo humano y para riego.

Según investigaciones de la Facultad de Medicina de la UNAM, la presencia de la bacteria Helicobacter pylori es alarmante. “Los microorganismos encontrados en el agua pueden afectar, en especial, a las personas mayores y a los niños, aunque depende del sistema inmunológico de cada persona”.

Frente a este problema, al cual se suma a la deficiente desinfección del agua en la zona, la científica propone modificar la Norma Oficial Mexicana de Agua para Uso y Consumo Humano (NOM 127-SSA-1), la cual no ha sido actualizada desde la década de los 50 en relación con aspectos bacteriológicos, y es válida para todo el país.

Para realizar uno de los estudios se tomaron muestras de 35 pozos (elegidos al azar de los mil 500 existentes en toda la ZMCM), así como en 35 sitios más de los canales de Xochimilco y en cinco entradas de dos plantas de tratamiento (Cerro de la Estrella y San Luis Tlaxiatemalco), de forma que tanto la zona urbana como agrícola estuvieran representadas.

Productores aseguran que agua de San Luis Tlaxialtemalco está contaminada Foto: Nicolás Corte

Además, detectaron las transformaciones del agua subterránea antes y después de la cloración. De ese modo fue posible determinar que los sistemas de desinfección no son eficientes, puesto que son manuales y un tanto obsoletos.

Marisa Mazari destacó que una parte pendiente de la investigación consiste en tomar muestras en los domicilios, donde el usuario recibe el líquido, ya que el sistema de distribución del agua es complicado y, al llegar a su destino final, se mezclan tanto las que se obtienen del subsuelo como las que provienen de fuentes externas.

Por su importancia como proveedora de agua para riego, los investigadores eligieron para un estudio específico el área de Xochimilco. En los canales del área se realizaron varios análisis con el fin de determinar los parámetros físicos y químicos básicos del líquido: temperatura, grado de acidez y alcalinidad (pH), así como conductividad (o cantidad de sales).

Se midieron el amonio y los nitratos, que dan una idea de la calidad del agua en relación con la materia orgánica que puede contaminarla, así como el cloro residual, el cual indica cómo se lleva a cabo la desinfección; todo ello se relacionó con aspectos bacteriológicos.

“Hicimos un análisis de bacterias indicadoras de la calidad del agua: coliformes totales, coliformes fecales, estreptococos locales y otras enterobacterias”, dijo la investigadora universitaria.

Todo ello, a la vez, se relaciona con la desinfección (o cloración) en la cual se forman compuestos llamados trialometanos, como son, por ejemplo, el cloroformo, el dibromoclorometano, bromodiclorometano y bromoformo, asociados con cáncer gástrico, de cuya concentración no se tiene una idea clara en el agua de la ZMCM.

En los canales de Xochimilco el aporte de agua nueva, cuya calidad es relativamente mala, proviene de plantas de tratamiento, así como de la lluvia, en la que se diluyen los contaminantes. Pero ahí también se vierten las aguas residuales desde los drenajes de las casas, problema común en muchos ríos y lagos del país.

Comentó que con el líquido, que contiene miles de bacterias de todo tipo, se riegan los sembradíos de la zona chinampera, en especial verduras que se consumen crudas (como las lechugas). Para tales usos del agua no existe una legislación, sino que se emplea la misma que para la residual tratada. “Ojalá se generara una norma que tenga que ver con la irrigación”.