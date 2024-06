Roban agua en CDMX: 52% de tomas clandestinas están en Xochimilco y vecinos acusan que la llevan a Iztapalapa

Xochimilco se convirtió en la cuna del huachicoleo del agua en la Ciudad de México, pues durante este 2024 se han detectado 13 tomas clandestinas de agua potable en la demarcación, todas ellas en la colonia Jardines del Sur.

Información obtenida por Publimetro vía transparencia revela que con 13 de 25 casos, Xochimilco acapara el 52% de tomas clandestinas encontradas en la capital por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) en lo que va de este año.

Esta situación fue confirmada por Susana, vecina de Jardines del Sur, quien dijo que desde que inició este 2024 han sufrido por la escasez de agua debido a que algunas personas la han robado para llevarla a otras colonias o alcaldías, como Iztapalapa.

“Sí (existe robo) pero la quieren (agua) para llevársela a otro lado, me parece que a Iztapalapa. Están abriendo una tubería por abajo para abastecer a otras colonias. El trabajo inicia desde la mañana”, expresó en entrevista.

Wendy, familiar de la señora Susana, agregó que la apertura de estas tomas clandestinas no solo pasa en la colonia Jardines del Sur, sino también en el pueblo Santa Cruz Acalpixca -también de Xochimilco- en donde, aseguró, la gente sufre por la falta de agua potable.

“Hemos sufrido los últimos meses por el agua, ahora cae una vez a la semana y casi no ha habido agua durante estos meses que pasaron. En Xochimilco hay falta de agua y las tuberías sí están fallando también, de hecho en Santa Cruz también están abriendo tubería para llevarse el agua”, afirmó.

Xochimilco, cuna del huachicoleo de agua en CDMX Foto: Diego Reyes - Publimetro

Las tomas clandestinas de agua potable, también llamado huachicol, es un tipo de robo en el que las personas perforan tuberías o aprovechan las fugas ya existentes con el objetivo de conseguir el líquido, para después venderlo.

Tlalpan, secunda en tomas

De acuerdo con los datos proporcionados por Sacmex, de 2023 a 2024, Tlalpan fue la segunda alcaldía con más tomas clandestinas de agua potable con un total de 10, de las cuales, seis se detectaron en Magdalena Petlacalco, pueblo originario de la demarcación que se encuentra cerca del área natural que colinda con La Magdalena Contreras.

Luego -en el mismo lapso de tiempo- se encuentra la alcaldía Gustavo A. Madero y Coyoacán, con 6 tomas clandestinas de agua detectadas en distintas colonias de las demarcaciones; después Miguel Hidalgo e Iztapalapa con cinco tomas detectadas, sobre todo Santa Martha Acatitla y la colonia El Paraíso, que colindan con el Estado de México, entidad que también es afectada por huachicoleo, sobre todo en Ecatepec.

Falta de agua encarece pipas

Durante el recorrido hecho por Publimetro en Xochimilco, vecinos de la zona manifestaron que debido a la falta de agua los servicios de pipas pasaron de ser gratis, a cobrar más de mil 500 pesos.

“Sí (pipas rondan por el lugar) pero ahorita ponen pretextos de que no hay pipas, ellos mismos yo creo para vender más pipas ya no nos suben el agua como era, antes eran tres veces a la semana y ahorita nada más una; y sí es ganancia, porque ya de plano no nos suben y nos la tienen que vender a mil 800″, comentó Susana.

Indicó que desde el inicio de este 2024 las pipas abastecían a Jardines del Sur regularmente, cosa contraria a lo vivido estos últimos meses, pues, recalcó, potencian su negocio debido a la escasez de agua.

“Las pipas están bien caras, están en mil 800 pesos cada pipa y tenemos tinacos vacíos por lo mismo, porque no hay agua. Antes nos ofrecían (servicio) gratuito, y ahorita lo tenemos que comprar, allá venden camionetas el agua, para tener agua, si no pues no hay” — Susana, habitante de Xochimilco

Al ser cuestionada sobre lo que prevé para los próximos meses -en los que aumentará el calor- la vecina aseguró que “nos vamos a quedar sin agua, es lo que esperamos, estar en sequía”.

Lucha contra el huachicol

El Sacmex relató que cuando una persona denuncia una posible toma clandestina de agua, realizan los trabajos correspondientes para inhibir el acto ilegal.

“Se realizan inspecciones a los domicilios con denuncia o reporte por posible toma clandestina de agua potable, aunado al requerimiento pacifico mediante oficio de la documentación correspondiente para que el propietario del predio donde fue señalada la posible infracción acredite la legalidad de la toma reportada como clandestina”, expuso en un documento.

Las denuncia por el huachicoleo de agua en la Ciudad de México han tenido altibajos con el paso de los años, pues en 2019 se realizaron 377 denuncias; en 2020, 210; en 2021, 229; en 2022, 241; en 2023, 209; y en lo que va de 2024, 190.