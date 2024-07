Se duplican violaciones en bares y antros de CDMX, la Zona Rosa es el foco rojo

En menos de un año aumentaron más del 100% las violaciones sexuales cometidas en bares y antros de la Ciudad de México, siendo la contaminación de bebidas alcohólicas y la falta de regulación de los establecimientos, los focos rojos para la realización de este delito, que se ha cometido mayoritariamente en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con información obtenida por Publimetro vía transparencia, la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía capitalina (FGJCDMX) identificó a lo largo de 2023 cinco carpetas de investigación iniciadas por el delito de violación en bares o antros.

Mientras que de enero a mayo de este 2024, se iniciaron 11 carpetas de investigación por dicho delito sexual, es decir, en los primeros cinco meses de este año los casos por violación se duplicaron en comparación con todo el año pasado, aumentando la cifra 120% más que el 2023.

Para Ismael Rivera, expresidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos (Anidice), el incremento exponencial de los abusos sexuales se debe a la falta de regulación del gremio por parte del Gobierno capitalino, que enrosca convenios con bases de taxis, pues explicó que en algunas veces los conductores aprovechan la vulnerabilidad de los jóvenes –en especial mujeres– para abusar de ellos.

Y es que los jóvenes toman un papel importante en reforzar su seguridad, pues del millón 200 mil personas que acuden los fines de semana a bares y antros de la Ciudad de México, el 70% son personas de 18 a 27 años de edad, lo que los hace más vulnerables a que puedan ser abusados de distintas formas.

“Hemos visto en repetidas ocasiones de gente que sale, toma un taxi y posteriormente aparecen violados, asaltados o muertos, con una desgracia de por medio, todo esto por no tener precaución suficiente. Nosotros, a falta de esta regulación, lo que les sugerimos a los clientes es que cuando vayan a abordar un taxi, ya sea de aplicaciones privadas o ya sea un servicio público, hay que tomar medidas para que se de cuenta el taxista que está vigilado”, mencionó.

La contaminación de bebidas alcohólicas (bebidas adulteradas) es otro de los grandes factores que conllevan a escenarios fatales, pues se ha identificado a personas que añaden gotas o pastillas en bebidas de los jóvenes, que los hacen perder el conocimiento, situación que aprovechan los criminales para poder abusar de ellos.

“Es un tema suficientemente difícil porque estamos viendo que hay muchos precursores químicos, inclusive ciertos productos de gotas medicinales para los ojos, que combinado con el alcohol generan un tipo de insomnio hasta la inconsciencia y hasta la muerte, ha habido muchos muertos por este tipo de personas a las que se les llama goteras” — Ismael Rivera

Otra manera de prevenir la contaminación de bebidas con sustancias tóxicas, según Ismael Rivera, es tener una certificación en la compra de bebidas alcohólicas de los establecimientos como sucede en Estados Unidos, pues allá “solamente tres empresas están autorizadas para vender bebidas alcohólicas a restaurantes y bares”.

“Y por otro lado está en que la gente no puede descuidar sus bebidas en ningún momento, no puede recibir bebidas de desconocidos y en todo momento tiene que estar siendo acompañado por un grupo de amigos, no puede quedarse solo o sola una chica y más estando en estado de ebriedad, cuando puede ser sujeta a muchos delitos como ponerle pastillas o tóxicos a la bebida para generar un delito mayor”, prosiguió.

En menos de un año, suben más del 100% las violaciones en bares y antros de CDMX Información obtenida por Publimetro vía transparencia

Zona Rosa, foco rojo

El representante de la Anidice dio a conocer que en la Ciudad de México existen alrededor de 3 mil 200 bares, antros y discotecas; del total, el 40% (la mayoría) se concentra en la alcaldía Cuauhtémoc, sobre todo en el Centro Histórico, la colonia Roma y Zona Rosa, en donde se presenta más casos de abuso sexual.

Muestra de ellos han sido las dos violaciones que se registraron durante el último año. En abril de 2023 dos militares abusaron sexualmente de una mujer en el bar de la Zona Rosa conocido como “Cabaretito”.

Armando ‘N’ y Hugo ‘N’ fueron vinculados a proceso por el delito de violación equiparada con agravantes, por su presunta responsabilidad en la agresión sexual en contra de la mujer en los baños del establecimiento.

Tiempo después, en junio de 2024, en el mismo bar (Cabaretito) de nueva cuenta violaron a un cliente que denunció durante su permanencia en el antro gay, tomó una michelada y perdió el conocimiento. Horas después despertó tirado en la calle –afuera del local– con lesiones por un ataque sexual.

Regulación

Ismael Rivera dijo que la Anidice ha convocado al Gobierno capitalino a regular la vida nocturna a través de una serie de propuestas que presentaron, entre las que destaca: transparentar la operación de los establecimientos mercantiles desde una base de datos de un giro específico; regular el tipo de licencia y funcionamiento, además del aforo establecido.

“Hoy los lugares cierran a las 3, 6 u 8 de la mañana porque no hay una verificación y la mayoría de los lugares de este giro están operando con una licencia que no les corresponde, con un permiso que es de impacto vecinal, y evidentemente están violando los conceptos completos de la ley. Porque estos permisos para impactos vecinales son para restaurantes, que cierran y suspenden la venta de bebidas a las dos de la mañana, pero pueden funcionar sin venta de bebidas las 24 horas, cosa que no está sucediendo en la ciudad, y por lo que vemos (entrada de Clara Brugada) vamos a seguir en la anarquía que genera corrupción”, concluyó.