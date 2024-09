“No tengo previsto una elección extraordinaria, vamos a ganar y tomar protesta el 1 de octubre”: Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega afirmó que no tiene previsto que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realice una elección extraordinaria en la alcaldía Cuauhtémoc –en la que competiría contra Catalina Monreal– debido a que confía en que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deseche, antes del primero de octubre, la anulación de los comicios ordenados por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) por presunta violencia política de género.

En entrevista con Publimetro, Alessandra Rojo de la Vega dijo que Catalina Monreal no cuenta con bases legales para anular la elección, y criticó que difunda la realización de una posible elección extraordinaria con los vecinos de la demarcación, pues “quiere desestabilizar y va mintiendo en todos lados”, todo ello, dijo, para que no vuelva a competir, pues la morenista busca que la opositora entre al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

La también activista feminista consideró que es “una burla” que Catalina utilice la lucha feminista para anular la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, y que diga que sufre “depresión y miedo” a causa de una violencia política de genero que no existió, ya que –hace unos días– la morenista dio a conocer que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) determinó que había sido víctima de la violencia política de género misma que le generó depresión, por lo que tuvo que acudir a tomar terapia al psicólogo.

Entrevista Alessandra Rojo De La Vega, ex candidata de la coalición PAN-PRI-PRD para gobernar la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. (Nicolás Corte)

¿Cómo ha enfrentado el proceso electoral en la alcaldía?

Pues ha sido desde siempre muy difícil. Primero, nadie esperaba que fuera a ser candidata una mujer activista, feminista, apartidista. Fue muy complicado lograr la candidatura desde un inicio; después nadie pensaba que fuera posible ganarle a un sistema corrupto que se sentía dueño de la demarcación. Y en la campaña nos enfrentamos contra toda la fuerza del estado, contra el recurso, contra una familia muy poderosa, una campaña sumamente violenta. Nosotros tenemos presentadas 170 denuncias durante la campaña.

¿Qué fue lo más complicado de la campaña?

Viví un atentado en la campaña, es momento que no sé quién fue la autoría intelectual. Vivimos mucha violencia en las calles, mi equipo fue violentado, muchas veces le sacaban armas, los golpeaban, nos quitaban propaganda. Pautaban millones de pesos desde Zacatecas, todo esto lo tenemos debidamente denunciado, por supuesto, nos hacía vídeos Ricardo Monreal y nos enfrentamos a la fuerza del estado y a la fuerza de este sistema que lleva 40 años gobernando y no fue nada sencillo. El 2 de junio, después de nuestra victoria contundente por casi 12 mil votos, fue el principio de un camino bastante complicado en donde hemos tenido que enfrentarnos a estas batallas, ganarlas, porque siempre nos ha asistido la verdad, la razón.

¿Hubo violencia política de género en la elección?

La violencia que ella denuncia (Catalina Monreal), la denuncia después de todos sus intentos fallidos de arrebatar la elección (...) un mes después presenta quejas por supuesta violencia política de género, estas quejas son desechadas por el IECM, pues dijo que formaron parte de un debate que era parte de la libertad de expresión. Todos vieron cómo hubo agresiones (de Catalina), me decía ‘Alefarsa’, me comparaba con la exalcaldesa de Cuauhtémoc, incluso hubo comparaciones físicas. Metieron mucho dinero en vídeos donde me denostaban, vídeos pagados desde Zacatecas, casualmente también denunciado, yo todo lo denuncio, todo tengo pruebas, a diferencia de ella. No sólo eso, se atrevió hábilmente a utilizar mi atentado para atacar y revictimizar a una mujer como muchas de las que viven violencia en este país.

"Vamos a ganar y tomar protesta el 1 de octubre”: Alessandra Rojo de la Vega

¿Qué opina de la depresión que afecta a Catalina Monreal por la violencia política?

Es una burla que intente utilizar esta figura jurídica (violencia política de género) que costó muchísimo trabajo, que fue un logro de miles de mujeres que lo hicieron posible para que pudiéramos participar en políticas sin violencia. No se vale que se burle así de la lucha feminista, que se burle de las mujeres, que se burle de la ciudadanía de la Cuauhtémoc y que diga que sufre depresión a causa de una violencia que no existió.

¿Acató la medida cautelar de la Fepade?

La Fepade lo que ordena es bajar unos links, que por cierto ya habían sido borrados, donde hablábamos de la corrupción de esta familia. Por ejemplo, hablábamos de que Catalina Monreal trabajó en el Infonavit con Peña Nieto, hablamos de su empresa, como desde los 16 años era socia y tenía gasolineras, siete gasolineras desde que tenía 16 años. Luego esta riqueza incrementó comprando terrenos, teniendo muchos contratos con el gobierno de Zacatecas. Todo esto debidamente fundamentado con pruebas, ahí están los documentos, ahí están las investigaciones por parte de varias organizaciones. Señalar la corrupción jamás va a ser violencia, no, es libertad de expresión. La gente ya no quiere a estas familias dentro de la política.

¿Gente cercana a ti amenazó de muerte a Catalina?

Pues jamás lo ha demostrado, yo recibo todos los días amenazas en redes sociales, pero no me atrevería a decir que es ella. Número uno, no tengo por qué culparla de lo que hagan los demás, y número dos, jamás la voy a culpar de hechos de hombres, de hombres de su partido que han sido sumamente violentos, que me han re victimizado, que me han ofendido. Justamente por eso muchas veces en campaña hablé de Ricardo Monreal, porque él me dedicaba a vídeos en campaña, yo creo que en aquel entonces, le preocupaba muchísimo que se perdiera la alcaldía Cuauhtémoc, entonces por eso le contestaba yo a él.

Entrevista Alessandra Rojo De La Vega, ex candidata de la coalición PAN-PRI-PRD para gobernar la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. (Nicolás Corte)

¿Catalina Monreal es feminista?

Pues yo no soy quién para juzgar a si una mujer es feminista o no, muy por el contrario de lo que hace ella, cada quien tendrá sus convicciones, sus ideales y encontrará sus causas para luchar. Yo lucho hace muchos años porque creo que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia, con hechos hemos ayudado a muchísimas víctimas de muchísimos tipos de violencia, hemos cerrado fiscalías, hemos cerrado calles, hemos marchado, hemos alzado la voz. Justamente decidí entrar a la política porque sentí que en el activismo llegué a un tope en donde ya no podía hacer más y dije vamos a demostrar cómo desde estos espacios de toma de decisión, podemos ayudar a las mujeres.

¿El magistrado Armando Ambriz ha beneficiado a Morena en la Cuauhtémoc?

Los Monreal y Armando Ambriz ¿Qué es lo que pasa? Que este magistrado toma estas decisiones sobre la elección en Cuauhtémoc. No tengo la menor duda que tienen del nexo, que son cercanos, que son compadres, que son amigos de muchos años, no solo ellos, el papá de Armando Ambriz fue magistrado cuando Ricardo Monreal fue gobernador en Zacatecas. Armando Ambriz es zacatecano. Es muy cercano a la familia, fueron padrinos de bodas, padrinos de nacimiento de sus diferentes integrantes en la familia. Presentamos las pruebas ante el tribunal y él debió abstenerse de esta votación por un evidente conflicto de interés. Y esto, por supuesto, ya lo presentamos, presenté una queja ante el órgano interno de Control en el Tribunal Electoral, por supuesto que no pasó nada, pero seguiré insistiendo.

¿Hay uso faccioso de instituciones?

Se podría decir que los Monreal tienen un uso faccioso de las instituciones, eso es lo que a mí me consta, a mí me gusta hablar con pruebas, a mí me gusta hablar con fundamento y con lo que he vivido. Y a mí nadie me lo contó, yo sé que los Monreal lo tienen, lo vivimos en Zacatecas con Miguel Varela, anularon la elección de Zacatecas capital en el Tribunal Electoral de Zacatecas.

Entrevista Alessandra Rojo De La Vega, ex candidata de la coalición PAN-PRI-PRD para gobernar la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. (Nicolás Corte)

¿Qué sigue para la Cuauhtémoc?

Yo creo que tendremos un logro más. En la Sala Regional nos van a dar la razón, porque nos asiste la verdad, porque nos asiste la justicia, porque la gente está de nuestro lado y porque no hay un solo motivo para anular la elección; confío en que la sala regional va a volver a corregir la plana al TECDMX, a Armando Ambriz, no seré la excepción y muy probablemente lleven el tema hasta la sala superior, en donde nos defenderemos y lograremos la victoria.

¿Está lista para una posible elección extraordinaria?

No, no lo tengo previsto. No existe la legalidad, vamos a ganar, vamos a llegar a tomar protesta el 1 de octubre. Quieren desestabilizar, van mintiendo en todos lados, justo van con los líderes en las colonias diciéndoles que va a haber elección, que va a haber un alcalde interino de Morena. Luego, encima de todo, buscan sancionarme para no volver a competir, como ha pasado en Venezuela, en Nicaragua, que quienes se oponen, quienes son líderes fuertes de la oposición y que no les ganan por la buena, justo pasa esto, los inhabilitan.

¿Es tiempo de mujeres?

Así es, es tiempo de mujeres. Yo esta semana me volveré a poner en contacto tanto con la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, como con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para externarles primero que cuentan conmigo; para mí una funcionaria pública no debe tener colores, debe ver más allá. Aquí habrá alcaldesa para todas y todos los que votaron por mí, que fue una votación histórica, la mujer más votada en la alcaldía de Cuauhtémoc.