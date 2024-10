¿Qué requisito proponen en la licencia permanente en CDMX para mantener la seguridad vial?

La licencia permanente que traerá de regreso la jefa de Gobierno, Clara Brugada, será funcional si se realiza un rediseño vial en la Ciudad de México, en donde convivan peatones, bicicletas, motocicletas y automovilistas, mismos que deberán respetar el Reglamento de Tránsito, situación que expertos en movilidad calificaron como ‘complicada’ debido a que “somos tantos y es muy difícil ponernos de acuerdo”.

Y es que, ante la inminente reactivación de la licencia permanente de conducir, expertos de Aleatica para la Seguridad Vial, dijeron a Publimetro que es necesario la implementación de dicho requisito, aunado a la pronta homologación de la Ley de Movilidad federal con la local, iniciativa que ha estado rezagada durante varios meses en el Congreso capitalino y que no tiene fecha de aprobación, ni elaboración.

Previo a la Primera Reunión Regional de América Latina –que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 5 al 7 de noviembre– Sonia Aguilar, coordinadora regional para América Latina de Global Alliance, mencionó que para que la licencia permanente tenga un buen uso, la ciudadanía debe tener un buen comportamiento mediante el respeto a la ‘Pirámide de la Movilidad’, que prioriza al peatón y vehículos no motorizados.

El rediseño tendría que empezar en las calles, mediante la creación de cruces seguros y la semaforización de las vías más conflictivas donde se suscitan siniestros viales; luego con la implementación de infraestructura para vehículos no motorizados, como ciclovías; y después con la instalación de nuevas o más vías de transporte en la Zona Metropolitana del Valle de México, tales como Cablebús, Trolebús, Metrobús y Metro, ante la alta afluencia de pasajeros.

“Las ciudades no solamente van a tener que rediseñarse, sino repensarse para estas convivencias (…) en realidad esa licencia (permanente) lo que está dando es un permiso a ese usuario, a esa persona, para comportarse de cierta forma, en una vía y un espacio que es compartido, que son las calles, carreteras, espacios públicos y es importante que pensemos en qué sucede cuando no se cumple este comportamiento que se espera”.

“Eso es lo que se tiene que regular y en ciudades con más de 20 millones de personas, como lo es el Valle de México, a mayor cantidad, mayores controles deben establecerse parea tener esta convivencia (…) somos tantos que es difícil ponernos de acuerdo, porque aparte estamos hablando de coincidencias en tiempo y espacio y por eso existen las horas picos, porque todos estamos tratando de movilizarnos en un espacio y tiempo infinito, las licencias son fundamentales”, agregó.

Bosco Martí, presidente de Fundación Aleatica, señaló que –en el marco del regreso de la licencia permanente– la fundación se encuentra buscando ‘definiciones’ con evidencia científica, para reducir los siniestros viales en la Ciudad de México y en el mundo; incluso dijo que en los próximos meses se presentará en el Medio Oriente una propuesta de ‘licencia por puntos’ que se podría implementar en la capital del país.

“Sin lugar a duda, yo creo que el tema de licencia por puntos ha aprobado su efectividad, entonces yo creo que todos tiene que ver cómo lo implementas, es importantes que funcione bien, es importantes para que la gente cometa infracción, sepa las consecuencias que va a tener”, afirmó.

También a conocer que ha tenido pláticas con el Gobierno capitalino encabezado por Clara Brugada, especialmente con la Secretaría de Movilidad (Semovi), reuniones que calificó de “exitosas” debido a que “están abiertos a atender las propuestas de seguridad vial” en conjunto con el Estado de México, en donde –en la parte de movilidad – está encargado Daniel Sibaja, quien anteriormente anunció que pondría en marcha el Metro del Edomex.

Bosco Martí añadió que, dentro de las pláticas con el Gobierno capitalino, se abordó el tema de la homologación de la Ley de Movilidad, misma que espera se de pronto, pues “ciertamente dentro de la estrategia nacional de movilidad se prevé que haya está homologación a nivel de los estados, entonces yo creo que va a ser un área en la que podamos colaborar de manera estrecha”.

La integrante de la Comisión de Movilidad en el Congreso de la Ciudad de México, Patricia Urriza, aseguró que hasta el momento no hay fecha para homologar la Ley de Movilidad local con la federal, pues dijo que el Gobierno capitalino no ha dado un plazo ni limite para presentar y elaborar la iniciativa, a pesar de que en la legislatura pasada se había presentado una, misma que se fue a la ‘congeladora’ legislativa.

En entrevista con Publimetro, la diputada de Movimiento Ciudadano expuso que legisladores están pidiendo apoyo a colectivos de movilidad para realizar un Parlamento Abierto para conformar la nueva Ley de Movilidad, y así presionar al Gobierno para que se trabaje en ella, pues “no hay un plazo definido, de hecho, el plazo era la legislatura pasada para poder homologarlo y se incumplió ese plazo”.

“El Congreso de la Ciudad de México tenía la responsabilidad de hacer la homologación con la Ley General de Seguridad Vial que se presentó a nivel nacional desde la legislatura pasada, lamentablemente no se ha hecho y creemos que este es un gran pendiente. El problema es que no nos dan un plazo y no nos dicen un límite de tiempo para poder hacerlo, eso es lo que estamos exigiendo ahorita, que nos den claridad, porque, así como lo podrían meter el día de mañana, también lo podrían hasta el último año de la legislatura y es urgente”.

— Patricia Urriza