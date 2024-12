Reportan la detención de Christian “N”, presunto agresor de Melanie Barragán en Tamaulipas

Este viernes 6 de diciembre se reportó la detención de Christian “N”, quien golpeó brutalmente a Melanie Barragán tras salir de una fiesta de Halloween en una entidad de Tamaulipas.

El Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, anunció a través de las redes sociales la detención de Christian de Jesús “R”, quien se había escondido con ayuda de sus padres tras golpear a Melanie Barragán.

El fiscal agradeció el apoyo de la Fiscalía Nuevo León la cual participó en conjunto con la Fiscalía de Tamaulipas para dar con el paradero del agresor de Melanie Barragán, quien interpuso una denuncia contra su exnovio por la golpiza que le dio.

“Derivado de los trabajos de coordinación de inteligencia e intercambio de información entre la Fiscalía Nuevo León y Fiscalía de Tamaulipas, se logró la detención de Christian de Jesús “R”, quien será puesto a disposición de la autoridad competente. No habrá impunidad para quienes atentan contra las mujeres tamaulipecas”, fue el mensaje que emitió el fiscal tras dar a conocer la detención de Christian de Jesus.

¿En dónde atraparon a Christian de Jesús?

Christian de Jesús fue detenido en el municipio de Escobedo, Nuevo Léon, según informó Foro TV en un programa en vivo, por ello es que Irving Barrios Mojica le agradeció el apoyo a la Fiscalía de Nuevo León por sus investigaciones.

“Reconocemos el apoyo fundamental de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Nuevo León para la detención de Christian de Jesús “R”, dijo el fiscal, quien no dio más detalles sobre la detención del agresor de Melanie Barragán.

Christian le pidió perdón a Melanie Barragán

Melanie Barragán, quien tuvo que ser operada de su ojo debido a las agresiones que sufrió por parte de Christian de Jesús, mencionó que durante su estancia en el hospital, su agresor le pidió piedad.

“El es una persona muy celosa, muy posesivo, ya en alguna ocasión me había empujado, pero no hice caso de la agresión, esa noche Christian estaba alcoholizado, y sacó ese monstruo que lleva dentro”...

“Por mensajes me dijo que tuviera piedad de él, que iba a pasar muchos años en la cárcel, me dijo que me amaba, que lo perdonara. No le contesté pero pensé que él no tuvo piedad de mí, no paró de golpearme, si no fuera por mi amiga que me defendió, no estuviera aquí contando mi historia”, reveló Melanie Barragán.Noticia en desarrollo…