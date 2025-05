¿Qué esconden? Oposición exige a Marina del Pilar aclarar el retiro de su visa

El líder del PAN, Jorge Romero llamó a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a aclarar de inmediato las razones por las que el Gobierno de Estados Unidos le retiró su visa de turista, ya que es gravísimo que la gobernadora tenga restricciones para ingresar al país vecino.

“Este hecho no puede minimizarse ni tratarse como un asunto personal, se trata de la titular del Poder Ejecutivo de una entidad fronteriza, cuya relación institucional con el país vecino es fundamental para el desarrollo económico, social y de seguridad de millones de personas”, comentó.

A través de un comunicado, la dirigencia nacional del PAN indicó que los mexicanos, pero principalmente los bajacalifornianos, tienen derecho a saber si existe alguna investigación en curso o si hay vínculos cuestionables en su entorno cercano e incluso si se ha hecho uso indebido del poder.

¿Por qué preocupa la revocación de la visa?

Para Acción Nacional la revocación de la visa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, es preocupante porque compromete la representación internacional del estado y mina la confianza en su administración.

“Desde el PAN exigimos que no se escude en evasivas. Si la gobernadora y su círculo más cercano no tienen nada que ocultar, deben dar la cara y hablar con la verdad. La transparencia no puede ser selectiva, ni aplicarse solo cuando conviene políticamente”, sostuvo Romero.

PAN exige un Poder Judicial independiente

A casi 20 días de la elección judicial, Jorge Romero, líder del PAN, se pronunció a favor de un Poder Judicial independiente, sin ataduras políticas y que sea fiel a representar los derechos de la ciudadanía en la impartición de justicia.

“El PAN le apuesta a un Poder Judicial autónomo e independiente, que vele por la justicia y la legalidad, sin sesgos partidistas, ni que sea promotor de movimientos políticos”, expresó.