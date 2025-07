Lady Polanco: Este es el sueldazo que Claudia Mollinedo ganaba en Imagen Televisión

Claudia Mollinedo se convirtió en tendencia nacional tras compartir un video donde denuncia haber sido desalojada del restaurante Bagatelle en Polanco, a pesar de que, según sus palabras, ella y sus acompañantes habían pagado una cuenta de más de 25 mil pesos. Sin embargo, la verdadera factura llegó después: fue despedida de Imagen Televisión.

En redes, muchos se preguntan ahora: ¿cuánto ganaba realmente Mollinedo antes del escándalo? Esto es lo que se sabe, con base en estimaciones y cifras verificables del sector.

Este sería el sueldazo de Claudia Mollinedo

Hasta el momento, Imagen Televisión no ha revelado públicamente el salario que percibía Claudia Mollinedo como conductora. Sin embargo, al tratarse de una periodista con más de 14 años de experiencia y presencia tanto en televisión como en prensa digital, expertos del medio consultados por diversas fuentes estiman que su sueldo oscilaba entre 30 mil y 80 mil pesos mensuales.

Este cálculo toma como base:

Su rol como conductora en el noticiero nocturno junto a Ciro Gómez Leyva.

junto a Ciro Gómez Leyva. Su labor como columnista en El Independiente .

en . Su presencia pública en redes sociales: más de 64 mil seguidores en X y 133 mil en Instagram.

El portal especializado Glassdoor indica que los sueldos dentro de Grupo Imagen para puestos intermedios oscilan entre 20 mil y 40 mil pesos mensuales, mientras que figuras de alto perfil —como conductores o analistas al aire— pueden percibir hasta 80 mil pesos o más, dependiendo de su nivel de exposición y experiencia.

De la noche en Polanco al desempleo viral

La controversia inició tras un video publicado por la propia Mollinedo, donde narraba entre lágrimas que, después de pagar una cuenta elevada en Bagatelle, ella y sus amigas fueron desalojadas del lugar. El clip rápidamente se viralizó, convirtiéndola en tendencia con el apodo de “Lady Polanco”.

Horas después, la periodista confirmó su salida de Imagen TV. Aunque en un inicio no dio declaraciones, más tarde reapareció en redes ofreciendo disculpas: “Esa no soy yo. Me equivoqué”, dijo en un mensaje que también se volvió viral.

El caso ha provocado un intenso debate en redes sociales sobre privilegios, clasismo y la cultura de la cancelación, pero también abrió una ventana sobre el mundo del periodismo en televisión y cuánto ganan quienes ocupan un lugar frente a las cámaras.