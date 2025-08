Israel Vallarta relata encuentro en prisión con Cárdenas Palomino, acusado de torturarlo

A su salida del Altiplano, Vallarta afirmó que Cárdenas Palomino ya no se encuentra en ese centro penitenciario.

Israel Vallarta Cisneros abandonó oficialmente el Penal del Altiplano esta mañana del viernes 1 de agosto, tras casi 20 años en prisión preventiva. A su salida de la prisión, reveló que durante su reclusión mantuvo contacto con Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario acusado de tortura en su contra.

Israel Vallarta Cisneros fue absuelto la noche del jueves 31 de julio, después de denunciar durante estas dos décadas irregularidades judiciales y torturas. Su caso se volvió emblemático por las irregularidades judiciales que enfrentó desde su detención en 2005.

Contacto en prisión con Luis Cárdenas Palomino

Vallarta abandonó el Penal del Altiplano esta mañana del viernes. Frente a los medios de comunicación, confirmó que tuvo contacto con Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario detenido en 2021 por presunta tortura en agravio de cuatro personas vinculadas al caso de Israel Vallarta.

“Luis Cárdenas Palomino ya no está en este penal. El día miércoles por la mañana salió de aquí, no sabemos dónde está. Unos dicen que fue al penal de Santa Martha. (...) Tuve contacto con él, nunca lo ofendí, nunca lo amenacé, porque mi justicia no era ni golpearlo ni matarlo. confirmó.

¿Quién es Israel Vallarta Cisneros?

Acusado de liderar la supuesta banda de secuestradores “Los Zodiaco”, Vallarta fue arrestado junto a Florence Cassez en un operativo que más tarde se reveló como un montaje televisado. Durante su reclusión, denunció tortura, fabricación de pruebas y violaciones al debido proceso.

Tras conocerse su absolución, se difundió un video en redes sociales donde se informa a su esposa, Mary Sainz, que Vallarta había sido notificado de su libertad. Ella acudió de inmediato al penal.

Organismos internacionales como el Comité Contra la Tortura de la ONU solicitaron su liberación por motivos de salud. En 2025, un tribunal federal ordenó revisar su caso, marcando el fin de una prolongada injusticia.