Alito Moreno denuncia a Maduro ante la FGR por supuestos nexos con cárteles mexicanos

Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de mantener presuntos vínculos con el crimen organizado y cárteles mexicanos.

La denuncia fue dirigida al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y señala a Nicolás Maduro Moros como probable responsable de delitos relacionados con delincuencia organizada, contra la salud y otros ilícitos.

Alito Moreno lanza fuertes acusaciones contra Nicolás Maduro

“Esta mañana denuncié ante la @FGRMexico al presidente de Venezuela, @NicolasMaduro. Debe responder ante la justicia por todos los vínculos con el crimen organizado, los nexos con cárteles mexicanos y la relación con políticos de MORENA. Los narcospolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero“, compartió el presidente del PRI en redes sociales.

Alito Moreno fundamenta su denuncia en artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de que se inicie una investigación y persecución legal correspondiente.

En el documento se solicita que, en caso de requerirse querella para el seguimiento del caso, esta sea considerada formulada de manera expresa, además de incluir a cualquier otra persona que pudiera resultar responsable.

Asimismo, se menciona que Maduro inició su mandato tras un supuesto fraude electoral, hecho que Alito Moreno considera relevante para la investigación.

La acción de Alito Moreno pretende que se investiguen las supuestas conexiones entre el gobierno venezolano y los cárteles de droga que operan en México, así como la presunta relación con ciertos políticos mexicanos, en particular del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Próximos pasos de la FGR contra Nicolás Maduro

Con este movimiento legal, el dirigente priista busca que la justicia mexicana actúe contra lo que considera una red de narcopolítica que atraviesa fronteras y que representa un serio problema para la seguridad y gobernabilidad en ambos países.

El caso será ahora evaluado por la FGR, que determinará si hay elementos suficientes para abrir una investigación formal contra Nicolás Maduro y posibles colaboradores vinculados a estas actividades ilícitas.