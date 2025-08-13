Clara Brugada propone a Sheinbaum para liderar unidad en América Latina y el Caribe

La jefa de Gobierno sostuvo que México vive un momento histórico, al tener al frente a su primera mujer presidenta

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la inauguración de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, espacio en el que hizo un llamado de unidad para trabajar por el bienestar de las mujeres, pues sólo así se alcanzará el de los pueblos.

En Palacio Nacional, al dar la bienvenida a las y los participantes, la mandataria capitalina sostuvo que México vive un momento histórico, al tener al frente a su primera mujer Presidenta, Claudia Sheinbaum, quien inspira a las niñas y tiene claro que las mujeres, sobre todo las más pobres, las indígenas y las olvidadas son el centro de la transformación que encabeza en nuestro país.

“Queremos ser parteaguas y necesitamos la mayor unidad posible de América Latina y el Caribe, una unidad liderada por nuestra Presidenta y compartida por todas y todos, para decir con fuerza: ¡por el bien de todos nuestros pueblos y naciones, primero las pobres, primero las excluidas y primero las mujeres!”. — Clara Brugada

Clara Brugada afirmó que cuando las mujeres se reúnen, todo se mueve, incluidas las fronteras de lo que es posible. También señaló que la verdadera liberación de las mujeres sólo puede ocurrir cuando se combaten las grandes desigualdades económicas, de género y territoriales, por lo cual su administración trabaja de la mano con el Gobierno de México para lograrlo.

“Por eso trabajamos todos los días al lado de nuestra Presidenta, para lograr un México sin clasismo, sin racismo y sin machismo, y nuestra Presidenta realiza esta gran tarea sin descuidar el crecimiento económico, la modernización del país, la sostenibilidad ambiental, la prosperidad compartida, así como la soberanía de nuestro pueblo”. — Clara Brugada

Durante su intervención, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó que con su llegada a la cabeza del Ejecutivo llegaron todas las mujeres que históricamente han sido invisibilizadas; además, destacó que durante su gobierno se han hecho reformas jurídicas y políticas públicas para lograr la igualdad sustantiva, que erradiquen la violencia y garanticen los derechos para niñas, jóvenes y mujeres del país.