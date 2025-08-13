FGR rechaza liberación de Israel Vallarta; busca apelación en defensa de víctimas de secuestro

Tras la liberación de Israel Vallarta, quien estuvo encarcelado casi 20 años sin sentencia definitiva tras ser identificado como uno de los secuestradores de la banda “Los Zodiaco”, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que apelará esta decisión en defensa de las víctimas .

Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, señaló en la conferencia matutina del martes 12 de agosto en Palacio Nacional que el delito de secuestro es, después del homicidio, uno de los más graves que puede sufrir una persona. En el caso específico de la banda “Los Zodiaco”, explicó que seis personas fueron víctimas de secuestro.

Gertz Manero busca justicia y reparación del daño para victimas de Israel Vallarta

“El delito de secuestro, después del homicidio, es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona. En este caso en particular hay seis personas que sufrieron secuestro", afirmó el titular de la Fiscalía General de la República.

“Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro”, dijo Gertz Manero.

El fiscal afirmó que la FGR procederá a interponer un recurso de apelación para defender los derechos de las víctimas y garantizar su acceso a la reparación del daño causado. “Nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y del derecho que tienen a la reparación del daño”, afirmó el fiscal general.

La liberación de Israel Vallarta, así como la de la ciudadana francesa Florence Cassez en su momento, vinculada al mismo caso, han generado gran controversia debido a las irregularidades en la detención y el proceso judicial. Ambos estuvieron presos por años bajo acusaciones de secuestro, pero sin una sentencia definitiva.