‘El Cuini’ se declara no culpable en Corte federal de Washington

‘El Cuini’, cuñado del Mencho, se declara no culpable en Corte federal de Washington

Un día después de la segunda entrega masiva de narcotraficantes a Estados Unidos, Abigael González Valencia “El Cuini”, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, compareció este 13 de agosto ante la Corte federal de Washington.

Conocido como “El Cuini”, el presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se declaró no culpable de tres cargos: crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, y uso de armas de fuego.

El Cuini extraditado EE.UU.

De acuerdo con la Corte, la jueza Beryl A. Howell —quien también encabezó el juicio contra “El Menchito”— programó la segunda audiencia para el próximo 26 de agosto.

La presentación de González Valencia ocurre tras la extradición de 26 presuntos narcotraficantes de alto rango desde México a Estados Unidos, en lo que fue el segundo operativo de este tipo durante el gobierno de Donald Trump.

En la primera entrega masiva, realizada en febrero, México envió a Estados Unidos a Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, junto con otros reos de alto perfil.