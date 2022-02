Samuel García advierte que ya no hay excusas para no ir a clases; se calificará como antes con exámenes

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, advirtió que a partir del lunes no hay excusas para no asistir a clases presenciales y adelantó que habrá exámenes y todas las calificaciones como era antes.

En el retorno a las aulas, a casi dos años de la pandemia, se reincorporaron a sus actividades un 77. 01% de los alumnos.

También te puede interesar: ¡Adiós al charoleo! Diputados ya no podrán recurrir a esta práctica de influyentismo

“A partir del lunes no hay excusas, el que falta no va a sacar 10″, dijo.

[ Se viraliza imagen de trabajador de Bodega Aurrera apoyando a invidente con sus compras ]

Añadió que no pueden pensar que si no asisten no tendrán consecuencias.

Estamos haciendo todo para que mañana tengamos un regreso a clases presenciales ordenado y seguro; contamos con el 91% de escuelas listas, un 4% se irá rehabilitando en la semana y hay un 5% con daños estructurales como la escuela secundaria Melchor Ocampo. pic.twitter.com/84yTLtSfte — Samuel García (@samuel_garcias) February 14, 2022

“Tienen que ir porque va a haber exámenes y todos los tipos de calificaciones”, sostuvo el jefe del ejecutivo estatal.

Por su parte, la titular de educación en el estado, Sofialeticia Morales, detalló la reincorporación de los alumnos de educación básica a los salones de clases. Precisó que el 91.3% de las escuelas abrieron y se registró el 96.2% de la asistencia de los maestros.

Señaló que en preescolar toca trabajar más porque persiste el temor de los padres de familia por mandar a los planteles a sus hijos.

En primera infancia hubo una asistencia del 62.91%, que equivale a 188 mil 736 alumnos; en primaria un 78.64 %, que representa 580 mil 195; en secundaria 277 mil 909, que es el 83.19%, lo que da un total de 77.01% de asistencia.