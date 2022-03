Cubrebocas ya es opcional: regios dudan en dejarlo; Manuel de la O recomienda seguir con su uso

Aunque, a partir de este domingo, el uso del cubrebocas ya no es obligatorio en espacios al aire libre en Nuevo León, gran mayoría de ciudadanos que siguen optando por él, de acuerdo con lo que pudo constatarse en un recorrido.

Apenas el jueves, el gobernador del estado, Samuel García, informó que, a dos años de la pandemia, la utilización de la máscara ya es opcional en áreas abiertas.

También te puede interesar: Irregular y a modo, el proyecto para nueva Constitución de Nuevo León, advierten activistas

Sin embargo, se pudo constatar que ciudadanos de distintas edades prefieren llevarlo puesto.

[ ¿Cómo entretener a tu mascota en casa? ]

“La verdad que el cubrebocas me da más seguridad para evitar un contagio o hasta la contaminación”, dijo Brenda Lobo, ciudadana del municipio de San Nicolás.

Siguen las buenas noticias para Nuevo León gracias a la responsabilidad de las y los neoleoneses, seguimos en semáforo verde, el uso de cubrebocas será opcional en espacios públicos y abiertos. Estamos dando grandes pasos para reactivar la economía de nuestro estado. pic.twitter.com/2MGwcG4CSI — Samuel García (@samuel_garcias) March 13, 2022

Comentó que, aunque la vacunación ha avanzado, es mejor prevenir.

En el mismo sentido opinó Sonia Garza, quien dijo que el cubrebocas siempre le pareció una buena medida sobre todo en la población vulnerable como adultos mayores, menores de edad y personas con comorbilidades.

Publimetro Aunque ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios al aire libre, hay personas que prefieren portarlo todavía (Foto: cortesía)

En cambio, hubo otros que dejaron de lado su uso mientras caminaban por el paseo comercial Morelos.

En Nuevo León el primer caso del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se presentó el 11 de marzo del 2020.

“Yo me enteré que ya no hay que usarlo, a través de las noticias y me parece una buena medida. Al aire libre parece que ya no hay riesgos”, dijo Juan Garza Lira.

Ante una baja en el número de contagios y hospitalizaciones, la Secretaría de Salud de Nuevo León dio a conocer la semana pasada que la entidad se encuentra en Semáforo Verde.

El aforo aprobado para todos los giros comerciales es al 100% y ahora también se autorizó la eliminación del uso del cubrebocas en espacios al aire libre.

Sigue siendo obligatorio en espacios cerrados, escuelas y el transporte público.

Manuel de la O recomienda seguir con su uso

El ex secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, se mostró en contra de eliminar el uso del cubrebocas en espacios abiertos, pero advirtió que respeta las decisiones tomadas por la actual administración encabezada por Samuel García.

El ex funcionario estatal presentó su libro “El enemigo invisible” que presentó en el Aula Magna, este fin de semana.

Mencionó que aunque la situación es optimista porque ha bajado la tasa de positividad es baja lo mejor es seguirlo usando en especial en espacios cerrados.

Citó que, por ejemplo, en eventos como el estadio es necesario su uso porque si bien es al aire libre hay gran cantidad de personas.