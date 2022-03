Abogado del Bronco denuncia irregularidades en su detención; ex gobernador tiene su audiencia esta tarde

Tras dar a conocer que la audiencia de imputación del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón se realizará de forma virtual, este miércoles a las 16:00 horas, su abogado Víctor Olea denunció una serie de irregularidades cometidas en contra de su cliente.

En entrevista con una estación de radio, el litigante mencionó que el ex mandatario del estado no solo no fue notificado del proceso, sino que se le detuvo cuando el delito no amerita prisión preventiva oficiosa.

“No solo no se le notificó al ex gobernador sino que se le detuvo con una orden de aprehensión cuando por no ser un delito de prisión preventiva oficiosa pudieron haberlo citado por los conductos legales a esta audiencia de imputación”, sostuvo.

Añadió que su cliente no debió ser detenido y la forma en que se procedió es extraña.

“Finalmente, vamos a afrontar en la audiencia con respecto a todos los argumentos de defensa correspondientes”, dijo.

Reiteró que su cliente no debería de estar detenido en estos momentos.

“Definitivamente, la realidad no debería estar en la cárcel porque no es un delito de prisión preventiva oficiosa. Finalmente, el delito que se le atribuye no es de aquellos que ameritan una prisión preventiva por el momento, lo cual es indebido y todo esto se va a debatir en la audiencia”, dijo.

La audiencia será a las 16:00 horas ante un juez de control que definirá su situación e incluso podría salir libre.

“Eso será materia de audiencia (su libertad) y decisión del juez de control y desde luego, nosotros peticionaremos esa situación”, indicó.

Añadió que no se justifica su prisión preventiva por lo que insistirán en que se le ponga en libertad.

Lejos de lo que se le piensa la acusación no es por el caso de las “broncofirmas” como se manejó ayer.

Olea aclaró que el Bronco está acusado de haber recibido dinero para su campaña de procedencia ilícita.

“De acuerdo a la información precisa que se nos ha dado al respecto, la realidad es que a él se le atribuye haber utilizado o recibido aportaciones de dinero cuándo los fondos que supuestamente se le otorgaron tenían un origen ilícito. Estamos revisando los méritos de esa acusación y ya será materia de la audiencia en la que manifestaremos nuestras argumentaciones defensivas al respecto”, especificó.