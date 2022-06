Graciela Buchanan es designada como nueva titular de la Secretaría de las Mujeres de NL

Luego de que el Congreso de Nuevo León admitió la renuncia de Graciela Buchanan como magistrada estatal, desde este martes, es la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres.

El gobernador Samuel García entregó el nombramiento a Buchanan tras presidir la Mesa de Seguridad para la Reconstrucción de la Paz y adelantó que el domingo se presentará el Plan Maestro contra la Violencia de la Mujer.

Durante el acto, el jefe del ejecutivo estatal destacó que su administración se distingue por ser un gobierno con perspectiva de género.

Me da mucho gusto nombrar a Graciela Buchanan como la nueva Secretaria de las Mujeres. Ella es una mujer preparada y sumamente capacitada para atender las necesidades de las mujeres de Nuevo León.

“Que no quede duda que en este gobierno desde la Ley Orgánica y lo prometimos en campaña, seríamos un gobierno que estaría actuando con perspectiva de género en todas sus áreas”, señaló en un comunicado.

Destacó que su gobierno no solo es el primero paritario sino que hay más mujeres que hombres en el gabinete.

“En cuanto a violencia se refiere, hay cinco Secretarías que estarán puntualmente acompañando a la Magistrada (Buchanan) desde el ejecutivo a arroparla en esta tarea tan compleja, que es la causa de la violencia de género”, sostuvo.

Sobre el Plan Maestro en Contra de la Violencia de la Mujer detalló que participará la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, en donde a su vez está la Comisión de Víctimas, la Comisión de Búsqueda y la Comisión Operativa del Sistema Estatal de Atención, Prevención y Erradicación de la Violencia, entre otras dependencias.

El mandatario estatal resaltó que el trabajo deberá articularse con la Fiscalía General de Justicia, con todos los municipios, DIF, Institutos de la Mujer, coordinarse con el C5 donde se homologará el 911 para una mejor atención y orientación en las llamadas de violencia.

Por su parte, Buchanan se comprometió a dar todo su esfuerzo para la protección de la mujer.

“En coordinación con todos los entes y con una buena colaboración vamos a sacar adelante el tema”, dijo.

Agregó que tenemos que reestructurar el tejido social que se ha visto afectado por la violencia.

“El día de hoy es un parteaguas en mi camino, el gobernador lo sabe no fue una decisión fácil, pero me ha dado una pauta para ver y conocer los casos puntuales de la violencia no solamente hacia las mujeres, sino la que se transporta hacia los niños, niñas y adolescentes”, indicó.