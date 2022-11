¿Cómo van a poner a mi rival de fiscal?, arremete Samuel García contra Adrián de la Garza

Samuel García, gobernador de Nuevo León, respondió tajante que no permitiría que Adrián de la Garza, su principal oponente en las pasadas elecciones a la gubernatura, sea el próximo titular de la Fiscalía.

“Se va a vetar”, recalcó el gobernador, quien no está dispuesto a permitir que su exrival avance en el proceso.

García atendió este martes al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y tras el encuentro respondió algunos temas que se le abordaron, entre ellos, el proceso de elección al nuevo fiscal.

“Cómo me van a poner a mi rival, que se metió con mi familia, con Colosio, los videos, los hackeos”, respondió tajante el emecista.

Reconoció que el proceso de elección sigue empantanado.

Además hizo un llamado a los legisladores locales para que escojan perfiles sin antecedentes políticos.

“Y que me diga el Congreso, ‘compadre, pues te toca jalar con él’, pues no señores, no lo admito, se los digo con todo respeto, no va a pasar, se va a vetar, pero mejor se los digo por las buenas que repongan, que escojan al mejor perfil técnico, no político y todo podría salir como Dios Manda”, enfatizó.

La semana pasada el exalcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, se presentó en la Oficialía de Partes del Congreso para registrarse a ocupar la Fiscalía.

García precisó que De la Garza no pasaría el proceso, por lo que no habrá futura relación entre ambos.

