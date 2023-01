¿Qué pasó con Roy Rivera Hidalgo a 12 años de su desaparición?

El 11 de enero de hace 12 años, Roy Rivera Hidalgo, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL desapareció y desde entonces su familia emprendió una búsqueda que hasta el momento arrojó resultados negativos.

Roy, que en ese entonces tenía 18 años de edad, fue secuestrado en San Nicolás de los Garza. Hombres armados, que portaban chalecos de policía municipal de Escobedo, son señalados como responsables, sin que hasta el momento se haya detenido a nadie.

“Este 11 de enero se cumplen 12 años de la desaparición forzada de Roy Rivera Hidalgo, hemos colocado fotografías en diversas zonas de la ciudad para hacer presente la deuda del Estado para encontrarle”, señaló la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FundeNL).

La organización señala graves omisiones en la investigación y en la búsqueda por parte de las autoridades.

“Esto llevó a que su familia recurriera al Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Trial International presentando así, el caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU”.

En el dictamen 3259/2018, se indican las medidas que México debe de adoptar para localizar a Roy y para la no repetición de los hechos.

“A casi dos años de emitido este dictamen, lo que México ha respondido al Comité, según la ONU, No ha sido satisfactorio”, indica la FundeNL.

Este 11 de enero también se conmemoran nueve años de la resignificación de la Plaza de las y los Desaparecidos que fue tomada por las familias de FundeNL cuando se cumplieron tres años de la desaparición de Roy.

“La plaza hoy sigue aguardando el regreso de Roy y de las más de 6 mil personas desaparecidas registradas en Nuevo León”, informó el organismo. “Esta Plaza es un sitio de exigencia para las autoridades por la deuda y su responsabilidad de encontrarles.

“Roy Rivera Hidalgo está presente siempre en nuestra mente y nuestro corazón y como desde hace 12 años este 11 de enero salimos para hacerlo presente aunque esté físicamente ausente, mostrando su rostro en nuestras calles”.

FundeNL hace un llamado a la ciudadanía para que cuando vea el rostro de Roy recuerde que él falta.

“Y nos faltan más de 100 mil personas desaparecidas en México, que recuerden que las desapariciones de personas sí existen y que luchamos para que ni tu rostro ni el de nadie más tenga que ser colocado junto a la palabra “desaparecido”, “desaparecida” y que recuerden que, para no seguir repitiendo la historia, Es Necesario No Olvidar No Olvides que te Espero, No Esperes Que Te Olvide”.

La asociación finalizó con una reflexión: “¿Dónde está Roy?, ¿dónde están las más de 100 mil personas desaparecidas?”.