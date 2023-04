Samuel tendrá audiencia por juicio político vía zoom el 27 de abril

Samuel García fue acusado de no publicar alrededor de 56 decretos en el Periódico Oficial del Estado y de no presentar a tiempo el Presupuesto 2023. Foto: Martín Fuentes

Será a las 11:00 horas del 27 de abril cuando se realice la audiencia de presentación y desahogo de pruebas en el proceso de juicio político en contra del gobernador Samuel García, de acuerdo a una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La demanda fue promovida por Mauro Guerra, presidente del Congreso de Nuevo León, después de que García no publicó en el Periódico Oficial decretos a diversas reformas.

La comparecencia se realizará a través de la plataforma de Zoom y participarán representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado.

De acuerdo a información de “Milenio” el oficio BSG/067/2023 y anexos fue recibido por la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, a cargo de la ministra Margarita Ríos Farjat el 22 de febrero.

El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, fue el encargado por parte de la administración estatal de dar contestación a la demanda, de acuerdo al oficio.

El 12 de diciembre de 2022, José Luis Garza Ochoa, presidente estatal del PRI y la diputada panista Annia Gómez presentaron también una solicitud de juicio político en contra del gobernador.

Los legisladores acudieron a la Oficialía de Partes del Congreso y coincidieron que la solicitud es porque el mandatario estatal no presentó la Ley de Egresos para el 2023.

Garza Ochoa indicó que definitivamente los afectados serían los municipios, los órganos autónomos y el Poder Judicial.

“El Ejecutivo ha publicado algunos decretos en estos últimos días, y otros no. Por lo que ha sido discrecional en su actuar, ninguna autoridad puede decidir cuándo cumplir la ley y cuando no cumplirla, simple y sencillamente, el Ejecutivo no puede secuestrar a otro poder”, expresó Garza Ochoa.

El líder del PRI estatal dijo ¡que la Constitución es bastante clara! y el Ejecutivo debió entregar la propuesta del presupuesto el día 20 de noviembre, pero no lo hizo.

“¡Jamás había sucedido algo similar!, siempre se presentan en conjunto, tal y como lo hizo el año pasado al entregarlo en conjunto sin esperarse a aprobar la ley de ingresos”, recordó Garza Ochoa. “El gobernador señala que no lo entregó porque no se ha aprobado aún la Ley de Egresos, este es otro ejemplo del Ejecutivo que incumple con la ley arbitrariamente.

El dirigente estatal expresó que esto deja al Estado en incertidumbre y los principales afectados son los ciudadanos, porque no se puede discutir de manera legítima por los diputados y por todos los actores involucrados el presupuesto.

Gómez destacó que la solicitud de juicio político era porque el mandatario estatal no publicó 56 decretos aprobados por el Congreso.

Garza Ochoa y Gómez coincidieron en señalar que García dejaba en el abandono al Estado por sus constantes viajes.

“No se puede gobernar un estado cuando se está de viaje por Europa”, indicó Gómez.