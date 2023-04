Con “acampadas” vigilarán a los animales que viven en La Pastora

Para proteger a los animales que aún habitan en el zoológico de La Pastora y evitar que sean trasladados a ranchos cinegéticos o sacarlos del hábitat en el que han vivido por años y llevarlos a lugares inciertos, el colectivo Ambientalistas Nuevo León convoca a “acampadas” a las afueras del parque.

Desde hace meses el destino de las diferentes especies que habitan en La Pastora no es seguro. En enero Publimetro dio a conocer que antílopes, búfalos y otras criaturas habían sido donadas a una empresa en el municipio de Villaldama con propósito de cacería.

Y recientemente trascendió que el zoológico tiene las horas contadas porque esos terrenos se unirán con los de Bosque Mágico, Parque La Silla y Parque Fundidora para crear un gran parque de agua con miras al Mundial 2026.

En ese lugar se construirían departamentos e instalaciones para los futbolistas y los aficionados.

“S.O.S animalista. Se solicitan voluntarios para hacer acampada este mes afuera del zoo. No tráfico para cacería”, indica una publicación en el Facebook del colectivo.

Ayari Camero, integrante de Ambientalistas Nuevo León, señaló que los espacios verdes públicos son un bien muy preciado e invaluable.

“Por todos los beneficios que aportan a la salud, al mitigar los efectos de la contaminación y del calentamiento global. Actualmente tenemos casi 80% de los días con mala calidad del aire, esto produce enfermedades respiratorias o las agudiza y se ha relacionado con el incremento de cánceres y de enfermedades cardiovasculares”, señaló Camero.

Los espacios verdes, indicó, favorecen la disminución de los contaminantes de corta vida, disminuyen la temperatura, captan agua al subsuelo, y promueven la vida de la fauna positiva local.

“Además ofrece otros servicios como el deporte masivo, disminución del estrés causado por las urbes. Disminuyen la brecha social de salud entre ricos y pobres, al proveer espacios para su sano esparcimiento”, añadió Camero. “En fin, vemos que son muchos y como dije invaluables sus servicios”.

El déficit de áreas verdes y la venta de estos pocos espacios debe ser detenido, advirtió.

El grupo Ambientalistas Nuevo León quiere vigilar muy de cerca a las especies del zoológico. Las redes sociales de Ambientalistas Nuevo León invitan a luchar por La Pastora.

“Este parque acuático que prometen, lleva edificaciones como departamentos, centros comerciales, instalaciones para futbolistas y sus inchas, no valen lo que perdemos de los beneficios de una hermosa área verde.

“Que no nos metan el dedo en la boca nuevamente. Su cantina-estadio (el BBVA) no es nada verde como dijeron. El gran parque en el río lo han dejado caer, no ha tenido mantenimiento. No les crean una sola palabra. Son empresarios, ellos y los políticos oficiales no tienen palabra más que para hacer billetes”.

Camero tiene información de que este mes harán el cierre de La Pastora e iniciarán obras.