“Esto es un circo, no hay otra intención más que perjudicar al Ejecutivo”: Javier Navarro

De forma abrupta la Audiencia de pruebas y alegatos en el proceso de juicio político contra Javier Navarro, se declaró en permanente dejando el desarrollo inconcluso, ya que la parte acusadora cambió el sentido de la denuncia.

La tarde del martes la Comisión de jurisprudencia, encabezada por la panista Lilia Olivares, se retiró de su querella inicial lo que provocó toda clase de reacciones en el vestíbulo del Congreso del Estado a donde acudieron, además del secretario general de Gobierno, 15 colegios de abogados, de notarios y de corredores públicos.

La comisión señaló que la acusación original que derivó en el juicio político ya no procedía. Navarro fue señalado como responsable por no publicar decretos ya aprobados por el Legislativo, pero ahora la acusación se modificó a que sí fueron publicados, pero a destiempo.

“Ahora quieren decir que sí las presentamos (publicamos) pero a destiempo. Eso es un caso nuevo, por eso estoy pidiendo el sobreseimiento porque tú variaste tu denuncia. Si quieres vuélveme a denunciar, pero ahora sobresee este procedimiento”, expresó Navarro, sorprendido por la declaración en permanente de la comisión.

Los diputados de Movimiento Ciudadano que también integran la comisión protestaron airadamente reiterando que este es un caso muy claro de revanchismo político.

“La parte denunciante se retira de su denuncia inicial y dice: ´Estas pruebas ya no las quiero y ahora retiro esta solicitud porque ya no es no haber publicado sino haber publicado con días de diferencia´”, explicó el secretario.

Navarro exigió antes de la permanente que se continuará con la audiencia.

“¡Se tiene qué resolver ahora!, ¿cómo voy a tener la certeza jurídica de que se está llevando el procedimiento correcto si ustedes no valoran el sobreseimiento?”, expresó en tono molesto. “Estoy haciendo valer la cuestión de las excusas que ya justifiqué”.

Calificó de “ridícula” la situación.

“Se levanta la presidenta y nos deja hablando a todos, eso es una falta de respeto, una falta de conocimiento del Derecho. Esto es absurdo, aquí hay 15 colegios de abogados, de notarios, de corredores públicos y de asociaciones de profesionistas presentes”.

El funcionario indicó que la presidenta de la comisión simplemente ya no supo qué decir.

“Esto es ridículo, lo que está pasando. Se levanta enojada y se va porque se le acabaron las palabras”, afirmó.

Navarro señaló que la comisión le dio tres días para que establezca los puntos de derecho sobre la testimonial que ofreció.

“Pero no hace referencia de las demás pruebas, debieron haberlas hecho conforme al punto ocho de la agenda, debieron haber hecho un receso. Ahí se readmiten las pruebas y se suspende para alegatos, eso es lo correcto, no levantarse e irse, así como se fueron. Cuando ya no tienen nada que decir me imagino que salen corriendo”.

Aseguró que es un proceso sin sustento.

“¡Totalmente!, desde ahorita se acaban de dar cuenta ustedes que la parte actora, la parte denunciante se retira de su denuncia inicial y dice: ´Estas pruebas ya no las quiero y ahora retiro esta solicitud´”.

Navarro, sin embargo, expresó que no podrá ser removido de su puesto.

“Hay suspensiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los juzgados de distrito de aquí, que dicen que no puedo ser removido, mi fuero sigue en pie”, destacó. “Además, no pueden dictar una resolución sino hasta el final del procedimiento.

“Ya lo veremos al final, esto es un circo; no hay otra intención que perjudicar al ejecutivo y no nos vamos a dejar”, añadió Navarro.

Movimiento Ciudadano reprueba “circo”

Los integrantes de la bancada naranja reprobaron el “circo político” con el que el PRIAN, de manera ilegal, pretende llevar a juicio político al secretario general de Gobierno, Javier Navarro.

La vicecoordinadora Sandra Pámanes indicó que, durante la comisión, el PRIAN modificó de forma indebida la acusación en contra de Navarro, acusándolo ahora de “no haber publicado oportunamente” ciertas reformas y decretos en el Periódico Oficial del Estado.

Cabe destacar que de los 56 decretos y reformas que el PRIAN acusa de la no publicación oportuna, más de 40 ya están publicados, y el resto no porque existe un impedimento legal en materia de amparo.

“Desde el primer momento hemos señalado que es un juicio ilegal, arbitrario, y es un revanchismo político en contra del Gobierno del Estado, y como tal quedó demostrado”, dijo Pámanes. “Es vergonzoso lo que estamos viviendo, la huida de los legisladores y legisladoras del PRI y del PAN de esta Comisión al no tener los argumentos necesarios suficientes para defender sus puntos”.

Movimiento Ciudadano reitera que el proceso contra Navarro es revanchismo político. Foto: Cortesía GLMC

La diputada Iraís Reyes, comentó que, si el PRIAN cerró de forma inesperada la sesión de la Comisión de jurisprudencia, es porque carecían de argumentos para refutar la defensa del secretario.

“Hemos insistido en que es un ‘circo político’, en que no hay sustento jurídico y el día de hoy quedó exhibida la farsa que estamos viviendo en el Congreso. Los diputados del PRI y del PAN, sin votar, acaban de cerrar la audiencia de pruebas y alegatos”, expresó Reyes.