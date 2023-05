Mario Escobar denuncia corrupción en Fiscalía de NL; Pedro Arce responde que están en tiempo legal

Mario Escobar y Dolores Bazaldúa no han sido llamados por al FGR desde hace tres meses. Foto: Cuartoscuro

A más de seis meses de que la FGR atrajo el caso de Debanhi Escobar, la familia de la joven todavía no tiene respuestas, no hay avances y las carpetas de investigación siguen igual, pero Mario Escobar no guarda silencio y denuncia corrupción al interior de la Fiscalía estatal.

En entrevista con Pamela Cerdeira para MVS Noticias, el profesor señaló que continúan exactamente igual que en febrero, cuando acudieron a CDMX para averiguar cómo iban las indagaciones.

“Estuvimos mandando escritos para que nos den avances de lo que puedan tener en la carpeta porque, bueno, ya desde febrero, que fue la última vez que vinimos, ya pasaron tres meses más que se juntan y son meses que ellos (FGR) tienen la carpeta”, dijo Escobar.

El papá de Debanhi denunció que hay corrupción al interior de la Fiscalía de Nuevo León.

“No tenemos ni una línea de investigación, después de un año y un mes. Es increíble la forma en que trabajan. También la Fiscalía General de la República nada que nos atiende”, señaló.

Sin embargo, Pedro Arce, encargado de despacho en la Fiscalía local aclaró que en lo que a ellos corresponde están dentro de los procesos y tiempos legales.

“Con respecto a la muerte (de Debanhi) el caso está debidamente remitido a la Fiscalía General de la República. No podría hablar por lo que hacen ellos”, señaló Arce. “Y en cuanto a lo que es el encubrimiento, por lo que hace a las empleadas del motel, se sigue su proceso legal”.

Arce indicó que en la parte que les corresponde como fiscalía están dentro del marco legal.