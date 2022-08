Debanhi Escobar, ¿víctima de trata de personas?

Mario Escobar, padre de Debanhi Susana, no descarta que su hija haya sido víctima de trata de personas, aunque tampoco puede asegurarlo porque no tiene elementos suficientes para confirmarlo, aunque la Fiscalía en Feminicidios tampoco posee resultados concluyentes.

El miércoles venció el plazo otorgado por Escobar a la Fiscalía para que le ofreciera una respuesta satisfactoria después de cuatro meses.

Sin embargo, salió exactamente igual que como entró porque no hubo respuestas que tuvieran fuerza en torno al caso de su hija.

“Pues el fiscal no se presentó, igual que la vez pasada. Ya venció el plazo que les dí. En un ratito voy a platicar con los abogados a ver qué postura voy a tener mañana. No se obtuvieron evidencias contundentes en esta reunión. Ya les haré saber cuál será mi postura”, señaló Escobar al salir del edificio.

Enojado porque después de más de 130 días aún sigue sin saber qué ocurrió exactamente a Debanhi, el papá de la joven no descarta que haya sido víctima de trata de personas, aunque tampoco puede asegurarlo.

Señala que uno de los indicativos podría ser la grabación que se difundió por diversos medios en los que se escucha decir a la chica: “Mis papás merecen la verdad...”.

“No se descarta, no se descarta”, expresó. " Esa grabación, esa voz es de Debanhi. Hay otras grabaciones en las que hablan muy fresillas y no es voz de Debanhi; esta sí”.

Añadió que el tema de la trata de personas toma mucha fuerza por la cantidad de gente desaparecida o muerta en circnstancias extrañas.

“Son muchos casos como el de Yolanda, el de Maryfer, de Debanhi... como el de Liliana, el de la familia Becerra, que ya no se oyó nada de ellos, como el del profesor Menchaca, que su familia día a día sigue en la lucha, en la búsqueda.

“Si es eso (la trata) y si tienen miedo (las autoridades) que se quiten y pongan a otra gente que sea competente o que manden a la Guardia Nacional para que haga bien el trabajo estas personas”, aseguró.

Su único objetivo, detalló, es saber la verdad. Quién mató a su hija, por qué las amigas la entregaron o la dejaron ahí.

“Si (las autoridades) están esperando a que me canse yo no me voy a cansar. Yo no tengo otra hija, no tengo nietos, no tengo otra familia más que mi esposa. Vamos a dar nuestra vida para encontrar la verdad. Si me tengo que morir en esta lucha, ¡me voy a morir!, no me interesa morirme, me interesa saber la verdad y el día que la sepa ¡tampoco voy a estar a gusto porque voy a querer saber por qué lo hicieron!”.

Escobar indicó que probablemente por tratarse de personas comunes no interesa su caso.

“Les dije: ´no les ha pasado a ustedes porque si así fuera ya hubieran encontrado al culpable´. Si fuera un político (el culpable) ya estuviera en la cárcel y refundido, pero como somos personas comunes y corrientes no le ponen mucho interés”.

Solicitará una nueva audiencia con Andrés Manuel López Obrador para conversar con él y analizar las estrategias a seguir.

Manifestación pacífica

Para continuar presionando a la autoridad, Escobar acudirá este domingo a una manifestación pacífica por la zona de las quintas donde Debanhi fue vista todavía con vida la noche que desapareció.

“Pero si hay necesidad de llegar a algo más grande y decirle a esta gente que renuncie yo voy a invitar a todas esas personas, a todas las feministas y a todos los que, de alguna manera, han tenido problemas legales con la Fiscalía porque en lugar de ayudarte te perjudican. ¡No sirven!, están devengando un sueldo y no hacen su trabajo”.